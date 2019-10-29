У посольстві Японії прокоментували вбрання Зеленських на інтронізації імператора



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Раніше в соціальних мережах та ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олена Зеленська нібито порушила дипломатичний етикет на інтронізації імператора в Японії

«Одяг добре гармоніював з благородною атмосферою», - заявили у посольстві Японії

Посольство Японії в Україні висловило вдячність президенту Володимиру Зеленському та його дружині Олені за участь в інтронізації імператора Нарухіто, яка відбулася 22 жовтня.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

«Участь президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їхній одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою та справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну як країну», - йдеться у повідомленні посольства.

Також у дипмісії зазначили, що двостороння зустріч глави Української держави та прем’єрміністра Японії Сіндзо Абе була вчасною та успішною.

«Ми стежимо за результатами цього візиту та надалі працюватимемо для подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Ще раз дозвольте подякувати пану президенту та першій леді», – додали у посольстві Японії в Україні.

Раніше в соціальних мережах та ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олена Зеленська нібито порушила дипломатичний етикет на інтронізації імператора в Японії, одягувши ніжно-лимонну сукню, й нібито одяг такого кольору мають право носити тільки члени імператорської родини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський минулого тижня прибув до Японії в рамках робочого візиту, де взяв участь у церемонії інтронізації японського імператора.

До слова, перша леді Олена Зеленська під час робочого візиту президента України до Японії відвідала молодшу школу Когай, у якій навчаються діти з першого до шостого класу. Там Зеленська, зокрема, обговорила зі шкільним дієтологом особливості дитячого харчування в Японії.

Також Олена Зеленська в Японії відвідала Муніципальний центр здоров’я району Мінато, що опікується дітьми та їхніми родинами й забезпечує медичну та соціальну підтримку від моменту вагітності до повноліття дитини.