Дочка Зеленського готувала та роздавала їжу бідним людям (фото)



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Саша Зеленська стояла на роздачі в наметі і насипала їжу в тарілки Instagram

Школярі із «Новопечерської школи» приєдналися до однієї з точок харчування для літніх людей «Обід без бід»

15-річна Саша Зеленська, дочка президента Володимира Зеленського і учениця 9 класу елітної «Новопечерської школи» разом з однокласниками роздавала обіди малозабезпеченим киянам.

Відео з'явилося в фотоблозі школи в Instagram.

Дівчинка стояла на роздачі в наметі і насипала їжу в тарілки.

За даними видання «Страна», школярі із «Новопечерської школи» приєдналися до однієї з точок харчування для літніх людей «Обід без бід» від проекту «Життєлюб» (співзасновник бізнесмен Гарік Корогодський). Їх в столиці 13 в різних районах.

Кожен день там годують безкоштовно гарячими обідами. Їжу готують ресторани, розташовані поблизу, а на пункті працюють волонтери. Цього разу обід був приготований на кухні «Новопечерської школи».

На сторінці школи у Facebook повідомляється, що в суботу школярі допомагали «приготувати смачненьке та роздати літнім людям в будиночках проєкту «Обід без бід».

Як відомо, 15 липня Саші виповнилося 15 років.

До слова, перша леді Олена Зеленська під час робочого візиту президента України до Японії відвідала молодшу школу Когай, у якій навчаються діти з першого до шостого класу. Там Зеленська, зокрема, обговорила зі шкільним дієтологом особливості дитячого харчування в Японії.

Також Олена Зеленська в Японії відвідала Муніципальний центр здоров’я району Мінато, що опікується дітьми та їхніми родинами й забезпечує медичну та соціальну підтримку від моменту вагітності до повноліття дитини.