Україна вимагає від Індії допустити консулів до затриманих українців

Українців затримали за підозрою у зв'язках з постачанням дронів терористичним угрупуванням
фото: indianexpress.com

В Індії затримали сімох іноземців, серед яких шестеро громадян України

Посольство України в Індії офіційно звернулося до місцевої влади з вимогою допустити консулів до затриманих українців. Ситуація набула розголосу через тривале блокування доступу до наших громадян, інформує «Главком».

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що попри неодноразові звернення української сторони, консули досі не отримали доступу до затриманих українців.

«Сьогодні, 18 березня, посольство України в Індії ще раз звернулося з офіційною нотою до МЗС Індії з вимогою надати негайний і безперешкодний доступ консулів до громадян», – повідомили у пресслужбі.

Зауважимо, що затримання сімох іноземців, серед яких шестеро громадян України, відбулося 13 березня. 

Чому затримали українців 

Як повідомило Національне агентство розслідувань Індії, проти затриманих відкрили справу за статтею 18 Закону про запобігання незаконній діяльності, яка стосується підготовки терактів, а також за іншими пов’язаними статтями.

Після затримання підозрюваних доставили до Делі та доправили до суду. Спочатку їх взяли під варту на три дні, а згодом суд продовжив арешт до 27 березня ще на 11 днів. Суддя зазначив, що подальше тримання під вартою необхідне для збору доказів, встановлення всіх учасників змови та аналізу мобільних даних підозрюваних.

«Главком» писав, що трьох українців затримали в аеропорту Лакхнау, а інших трьох – у Делі. Американського громадянина затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Калькутти. За даними слідства, всі підозрювані в’їхали до Індії легально, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на відвідування обмежених територій.

Далі – із Мізораму вони перетнули кордон із М’янмою, де, ймовірно, встановили контакти з етнічними збройними угрупованнями, ворожими до Індії. Слідство також встановило, що підозрювані могли організувати постачання великих партій дронів із Європи до М’янми через територію Індії. Мовляв, ці безпілотники призначалися для використання етнічними збройними групами, які, за даними індійської влади, підтримують заборонені повстанські організації в Індії. 

До слова, професійний мандрівник Артемій Сурін розповів про затримання в Ірані під час своєї навколосвітньої подорожі. Його звинуватили у шпигунстві та ув’язнили, однак згодом один із представників Корпусу вартових ісламської революції скасував рішення суду і дозволив йому вийти на волю. 

