Депутат-історик пояснив, чому антиукраїнська істерія в Польщі штучно спровокована

В’ятрович нагадав попередні рішення української влади, які вшановували УПА, але не викликали жодного обурення в Польщі

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович вважає, що нинішня хвиля критики з боку польських політиків щодо української політики пам'яті є штучно спровокованою і пов'язана насамперед із внутрішньополітичними процесами в Польщі. Про це політик заявив в інтерв'ю громадянській мережі «Опора», текстову версію якого опублікував «Главком».

За словами В'ятровича, показовою стала реакція польської сторони на закон «Про Український національний пантеон». Він нагадав, що створення Національного пантеону перебуває на порядку денному України вже близько 25 років – ще від президентства Віктора Ющенка, а згодом цю ідею продовжив Петро Порошенко.

«Поляки вважають, що цей крок спрямований проти Польщі. Вибачте, в цьому проявляється якась неймовірна польська пиха: мовляв, прокидаючись вранці, українці не думають ні про що інше, крім того, як би насолити полякам», – сказав депутат.

На думку В'ятровича, хибною є теза про те, що приводом для нинішнього загострення став указ президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій найменування «імені героїв УПА».

Політик звернув увагу, що ще у 2025 році Зеленський підписував інші укази, пов'язані з увічненням діячів Української повстанської армії. Зокрема, 31-й бригаді було присвоєно ім'я генерала УПА Леоніда Ступницького, навчальному центру Сил безпілотних систем – ім'я останнього головнокомандувача УПА Василя Кука, а одному з розвідувальних батальйонів – ім'я Євгена Коновальця. За словами В'ятровича, тоді жодних гучних скандалів у Польщі не виникало.

«Приводів для такого роду скандалів польські політики могли знайти набагато більше, ніж абсолютно нейтральне найменування «імені героїв УПА»… Я до того, що це абсолютно штучний привід, який було використано в першу чергу в якихось внутрішньополітичних конфліктах у самій Польщі», – наголосив народний депутат.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства». Опісля, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Нагадаємо, Зеленський анонсував п'ять рішень, які мають стати основою для нового етапу українсько-польських відносин. Серед них – відкриття архівів щодо Волинської трагедії, розширення пошуково-ексгумаційних робіт та посилення Українського інституту національної пам'яті.

До слова, у Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою».

Раніше Туск зазначив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Попри це, за його словами, Варшава й надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на критику з боку окремих політичних сил.