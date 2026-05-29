Румунія закриває генконсульство РФ в Констанці через атаку дрона

Ростислав Вонс
скриншот з відео Адміністрації президента Румунії
Російського консула у Констанці оголошено персоною нон грата

Румунія закриває генеральне консульство Російської Федерації в Констанці, а також оголосила консула персоною нон грата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Як заявив президент Румунії Нікушор Дан, рішення ухвалене після інциденту з падінням російського безпілотника на житловий будинок у місті Галац. «Минулої ночі стався серйозний інцидент, у якому двоє громадян були поранені, і вся відповідальність лежить на Росії. Генерального консула РФ у Констанці оголошено персоною нон грата, консульство буде закрите», – сказав він.

фото: Mediafax

Глава держави зазначив, що інцидент з безпілотником обговорювався на засіданні Вищої ради оборони країни. Крім того, він поговорив про атаку з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, назвавши подію «найсерйознішим інцидентом безпеки на території Румунії з початку війни Росії проти України». За словами Дана, НАТО підтвердило «повну солідарність» із Румунією та готовність захищати територію союзників.

Також румунський уряд обговорює посилення можливостей ППО для виявлення дронів на низьких висотах та можливі дипломатичні заходи щодо російських представників у Бухаресті.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

Після інциденту США, НАТО та низка європейських країн засудили вторгнення російського дрона на територію Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу.

