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    У Празі учасники акції закликали захистити дітей у Маріуполі

    У Празі відбулася акція на захист дітей у Маріуполі - У Празі учасники акції закликали захистити дітей у Маріуполі
    У Празі відбулася акція на захист дітей у Маріуполі
    Фото: Посольство України у Чехії

    Кілька десятків учасників акції вшанували пам’ять загиблих у війні в Україні

    У Празі перед Національним театром відбулася акція на захист дітей у Маріуполі. Її учасники запалили свічки у пам’ять за загиблими.

    Також учасники акції великими буквами написали слово «ДЕТИ». Саме це слово було написано перед театром, який розбомбили російські окупаційні війська у Маріуполі.

    «Небайдужі жителі міста виклали свічками напис «ДЕТИ», який вже став символом звірств окупантів над мирними жителями України. Свічку за вбитими путінською ордою жителями міста запалив також посол Євген Перебийніс, ідеться в повідомленні посольства.

    Як повідомлялося раніше, приблизно 270 тис. біженців з України приїхали до Чехії. Місцева влада повідомила, що не може більше приймати біженців.

    Теги: росія окупанти акція війна Чехія Україна окупація #stoprussia
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    У Празі учасники акції закликали захистити дітей у Маріуполі