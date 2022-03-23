У Празі учасники акції закликали захистити дітей у Маріуполі

У Празі відбулася акція на захист дітей у Маріуполі

Кілька десятків учасників акції вшанували пам’ять загиблих у війні в Україні

У Празі перед Національним театром відбулася акція на захист дітей у Маріуполі. Її учасники запалили свічки у пам’ять за загиблими.

Також учасники акції великими буквами написали слово «ДЕТИ». Саме це слово було написано перед театром, який розбомбили російські окупаційні війська у Маріуполі.

«Небайдужі жителі міста виклали свічками напис «ДЕТИ», який вже став символом звірств окупантів над мирними жителями України. Свічку за вбитими путінською ордою жителями міста запалив також посол Євген Перебийніс, ідеться в повідомленні посольства.

Як повідомлялося раніше, приблизно 270 тис. біженців з України приїхали до Чехії. Місцева влада повідомила, що не може більше приймати біженців.