У Путіна розповіли про його зустріч з кумом Медведчуком

Путін і Медведчук говорили про другий етап обміну полоненими між Києвом і «Л/ДНР»

Президент Росії Володимир Путін 10 січня провів зустріч з представником Києва в гуманітарній підгрупі з Донбасу Віктором Медведчуком. Про це повідомляє Business FM з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Раніше в четвер, посилаючись на джерела в адміністрації президента РФ, про зустрічі 10 січня Путіна з кумом



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Володимир Путін та Віктор Медведчук

Путін і Медведчук говорили про другий етап обміну полоненими між Києвом і «Л/ДНР»

Президент Росії Володимир Путін 10 січня провів зустріч з представником Києва в гуманітарній підгрупі з Донбасу Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Business FM з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Раніше в четвер, посилаючись на джерела в адміністрації президента РФ, про зустрічі 10 січня Путіна з кумом Медведчуком повідомив портал EADaily.

За інформацією ЗМІ, вони говорили про другий етап обміну полоненими між Києвом і «Л/ДНР», а також про звільнення громадян України, засуджених на території Російської Федерації.

Крім того, Путін говорив з Медведчуком про перспективи введення миротворчого контингенту ООН в Донбас і прийнятний формат миротворчої місії ООН, перспективи виконання Мінських угод і мирного врегулювання конфлікту на сході України в цілому, пише ЗМІ.

Як повідомив Медведчук, другий етап обміну полоненими може пройти за формулою «83 на 29».

Нагадаємо, у Мінську 18 січня зберуться для уточнення списків на обмін полоненими.

До слова, звільнений із полону вчений Козловський отримав роботу в Києві.

Також повідомлялося, що другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».