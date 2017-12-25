У Путіна відмовились коментувати деталі обміну полоненими
Наразі відомо, що Київ передасть на окуповану територію Донбасу 306 осіб, Україні повернуть 74 людини
Кремль сподівається, що домовленості про обмін полоненими між Києвом і так званими «Л/ДНР» будуть реалізовані.
Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють «РИА Новости».
«Я зараз точно не можу відповісти на це питання і не буду цього робити. Це дуже чутливий процес. Ви
Вчора, 18:43
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Наразі відомо, що Київ передасть на окуповану територію Донбасу 306 осіб, Україні повернуть 74 людини
Кремль сподівається, що домовленості про обмін полоненими між Києвом і так званими «Л/ДНР» будуть реалізовані.
Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють «РИА Новости».
«Я зараз точно не можу відповісти на це питання і не буду цього робити. Це дуже чутливий процес. Ви знаєте, що, коли Медведчук звернувся в Ново-Єрусалимському монастирі до глави держави і до патріарха, він отримав підтримку цієї ініціативи. І зараз вона опрацьовується», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи передбачає процедура обміну полоненими помилування засуджених українських громадян, зокрема, Олега Сенцова.
«Ми сподіваємося, що вона (ініціатива - ред.) буде реалізована. Процес настільки чутливий, що зараз краще про якісь деталі не говорити», - додав він.Як повідомляв «Главком», сьогодні, 25 грудня, патріарх російської православної церкви Кирило заявив про узгодження всіх деталей з обміну полоненими на Донбасі. Про це він сказав після зустрічі з ватажками самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також главою громадського руху «Український вибір - право народу» Віктором Медведчуком. Київ передасть на окуповану територію Донбасу 306 осіб, Україні повернуть 74 людини. Обмін повинен відбутися 27 грудня.