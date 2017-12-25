У Путіна відмовились коментувати деталі обміну полоненими

Наразі відомо, що Київ передасть на окуповану територію Донбасу 306 осіб, Україні повернуть 74 людини

Кремль сподівається, що домовленості про обмін полоненими між Києвом і так званими «Л/ДНР» будуть реалізовані. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють «РИА Новости». «Я зараз точно не можу відповісти на це питання і не буду цього робити. Це дуже чутливий процес. Ви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі відомо, що Київ передасть на окуповану територію Донбасу 306 осіб, Україні повернуть 74 людини

Кремль сподівається, що домовленості про обмін полоненими між Києвом і так званими «Л/ДНР» будуть реалізовані.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють «РИА Новости».

«Я зараз точно не можу відповісти на це питання і не буду цього робити. Це дуже чутливий процес. Ви знаєте, що, коли Медведчук звернувся в Ново-Єрусалимському монастирі до глави держави і до патріарха, він отримав підтримку цієї ініціативи. І зараз вона опрацьовується», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи передбачає процедура обміну полоненими помилування засуджених українських громадян, зокрема, Олега Сенцова.