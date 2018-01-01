У Раді прогнозують розробку в ООН нової резолюції щодо миротворців на Донбасі
- Сьогодні, 15:24
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Закон про реінтеграцію Донбасу створює підстави для змін до проекту резолюції ООН щодо направлення миротворців на схід України
Визнання Росії агресором важливе для представлення інтересів України під час позовів в міжнародних судових інституціях. Про це заявив голова підкомітету з питань міжпарламентських зв’язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Верховної Ради у закордонних справах Володимир Ар’єв.
Як повідомляє прес-служба Блоку Петра Порошенка, нардеп проаналізував наслідки прийнятого в цілому законопроекту №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».
«Визнання РФ агресором важливе для представлення інтересів України під час позовів в міжнародних судових інституціях. Крім того, закон створює підстави для того, щоб ООН розробила зміни до існуючого проекту резолюції, або внесла нову резолюцію щодо направлення миротворців на Донбас», – сказав Ар’єв.
Депутат припустив, що Росія негативно сприйме миротворчу місію на Донбасі.
«Маю сумніви, що РФ зможе брати участь в миротворчих операціях на тимчасово окупованій території! Тим більше, що вона визнана агресором, і в ООН буде ветувати рішення про миротворців», – наголосив Ар’єв.
Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.
Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.
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