У Раді прогнозують розробку в ООН нової резолюції щодо миротворців на Донбасі

Закон про реінтеграцію Донбасу створює підстави для змін до проекту резолюції ООН щодо направлення миротворців на схід України

Визнання Росії агресором важливе для представлення інтересів України під час позовів в міжнародних судових інституціях. Про це заявив голова підкомітету з питань міжпарламентських зв’язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Верховної Ради у закордонних справах Володимир Ар’єв. Як повідомляє прес-служба Блоку Петра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон про реінтеграцію Донбасу створює підстави для змін до проекту резолюції ООН щодо направлення миротворців на схід України

Визнання Росії агресором важливе для представлення інтересів України під час позовів в міжнародних судових інституціях. Про це заявив голова підкомітету з питань міжпарламентських зв’язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Верховної Ради у закордонних справах Володимир Ар’єв.

Як повідомляє прес-служба Блоку Петра Порошенка, нардеп проаналізував наслідки прийнятого в цілому законопроекту №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

«Визнання РФ агресором важливе для представлення інтересів України під час позовів в міжнародних судових інституціях. Крім того, закон створює підстави для того, щоб ООН розробила зміни до існуючого проекту резолюції, або внесла нову резолюцію щодо направлення миротворців на Донбас», – сказав Ар’єв.

Депутат припустив, що Росія негативно сприйме миротворчу місію на Донбасі.

«Маю сумніви, що РФ зможе брати участь в миротворчих операціях на тимчасово окупованій території! Тим більше, що вона визнана агресором, і в ООН буде ветувати рішення про миротворців», – наголосив Ар’єв.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

Читайте також матеріал: Реінтеграція чи узурпація. Що збираються ухвалити депутати?