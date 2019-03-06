У Раді пропонують засудити порушення прав корінних народів Росії



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Народними депутатами зареєстровано відповідний проект Постанови Верховної Ради України

6 березня у прес-центрі інформаційно-аналітичного агентства «Главком» проходить брифінг на тему щодо засудження порушення прав корінних народів Російської Федерації.

Народними депутатами зареєстровано проект Постанови Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації» (реєстраційний номер 10125).

Спікери заходу: Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах; Микола Княжицький, голова комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності; Остап Єднак, секретар комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Павло Подобєд, політолог; Дмитро Левусь, політичний експерт; Олександр Болькін, співзасновник руху «Вільний Ідель-Урал».

Автори проекту пропонують засудити систематичні та масові порушення Російською Федерацією політичних, громадянських, національних, релігійних та культурних прав корінних народів РФ. Наведені приклади перешкоджання діяльності та заборони національних товариств і політичних партій, громадських і релігійних об’єднань корінних народів РФ, переслідування та вбивств активістів, нехтування правом корінних народів на участь у розпорядженні природними ресурсами.

Текст документу апелює до численних рішень та резолюцій міжнародних організацій та парламентських асамблей, у тому числі Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї НАТО із засудженням порушень Російською Федерацією прав людини, політично і національно вмотивованих переслідувань та закликами щодо негайного звільнення всіх незаконно ув’язнених осіб.

Ініціатори закликають міжнародну спільноту засудити такі дії Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на Москву з метою «припинення політики фактичної асиміляції корінних народів, порушення суверенітету автономних республік Російської Федерації як форми національної державності корінних народів, забезпечення повної і реальної рівності осіб, що належать до корінних народів», а також використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо РФ задля відновлення свободи слова, совісті та мирних зібрань.