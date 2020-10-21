Зеленський приписує собі чужі досягнення, але мовчить про власні провали

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чому президент під час виступу в Раді не згадав про свою поїздку в Оман?

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Вчера Зеленский выступая в ВР приписал себе чужие заслуги, к которым он не имеет никакого отношения. Например, он приписал себе проведение международных военных учений «Rapid Trident», которые с 2006 года проходят в Украине ежегодно. Затем он сказал о том, что «слуги» поедут на Донбасс, а не в Турцию, а вот куда именно поедут умолчанию. И ведь понятно, что не на передок под обстрел, а в тыл борщ поесть под фотокамеры. И при этом забыл рассказать о своей поездке в Оман. А ведь это тоже достижение. Отрицательное, но достижение. В общем он мелочно врал и манипулировал.

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И вишенкой на торте стало то, что он приписал себе сохранение жизней тысячам украинцев во время COVID-19. Видимо он считает себя уже равным Богу. Но он забыл рассказать, как вместо покупки аппаратов искусственной вентиляции легких на деньги из фонда по противодействию коронавирусу без тендера выделили более половины всех средств. Да! Из 66 млрд гривен, выделенных фонду, 35 млрд были направлены на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. А на закупку аппаратов ИВЛ и строительство приемных отделений опорных больниц денег не выделили. И это «заслуга» именно Зеленского и его @прислуги. Как и его фоточки и видосики из людях мест без маски, когда он показывал свое пренебрежение к мерам безопасности при COVID-19.

И результат не заставил себя ждать. Сегодня в Украине выявлено новых 6719 случаев COVID-19. Умерли 141 человек. И вполне возможно, часть из них не смогли помочь именно потому, что не было аппаратов ШВЛ и не были построены новые госпиталя. А это точно заслуга Зеленского и «слуг». И им с этим жить. Даже если они будут гнать эти мысли от себя и не захотят признавать свою вину. Но об этом Зеленский вчера умолчал. Ведь гордиться тут нечем. А ему очень хочется. Поэтому он и приписывал себе чужие заслуги, а о своих провалах молчал. И это было мерзко.

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Джерело: блог Борислава Берези

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