У Києві двоє молодиків порізали агітаційний намет і напали на поліцейських (фото)



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Суд заарештував молодиків Фото: Нацполіція

Хлопці застосували газові балончики у бік поліцейських

Столичні поліцейські оголосили про підозру двом молодикам, які пошкодили агітаційний намет. Зловмисники порізали ножем намет та намагалися втекти.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Близько 20:00 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету однієї з політичних партій невстановленими особами на вулиці Спаській. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група для документування події.

Працівники карного розшуку, які відпрацьовували територію і знаходились неподалік від місця вчинення злочину, одразу почали наздоганяти порушників. Під час затримання правопорушники застосували газові балончики у бік поліцейських.

Незважаючи на те, що поліцейські отримали хімічний опік очей, вони затримали одного фігуранта на місці, а його спільника – згодом за адресою мешкання.

21-річного уродженця Миколаєва та 20-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили молодикам підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, пов’язане з опором представникові влади) Кримінального кодексу України.

Суд вже обрав їм запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.