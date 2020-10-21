  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві двоє молодиків порізали агітаційний намет і напали на поліцейських (фото)

    • Розсилка
    Суд заарештував молодиків - У Києві двоє молодиків порізали агітаційний намет і напали на поліцейських (фото)
    Суд заарештував молодиків
    Фото: Нацполіція

    Хлопці застосували газові балончики у бік поліцейських

    Столичні поліцейські оголосили про підозру двом молодикам, які пошкодили агітаційний намет. Зловмисники порізали ножем намет та намагалися втекти.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Близько 20:00 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету однієї з політичних партій невстановленими особами на вулиці Спаській. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група для документування події.

    Працівники карного розшуку, які відпрацьовували територію і знаходились неподалік від місця вчинення злочину, одразу почали наздоганяти порушників. Під час затримання правопорушники застосували газові балончики у бік поліцейських.

    Незважаючи на те, що поліцейські отримали хімічний опік очей, вони затримали одного фігуранта на місці, а його спільника – згодом за адресою мешкання.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві двоє молодиків порізали агітаційний намет і напали на поліцейських (фото)
    У Києві двоє молодиків порізали агітаційний намет і напали на поліцейських (фото)

    21-річного уродженця Миколаєва та 20-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили молодикам підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, пов’язане з опором представникові влади) Кримінального кодексу України.

    Суд вже обрав їм запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Національна поліція України Київ кримінал вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies