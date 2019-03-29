У рамках «справи Курченка» ГПУ оголосила підозру Гонтаревій



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Очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву звільнили з посади глави НБУ 15 березня 2018 року

Слідчі Генпрокуратури звернули увагу на протиправну діяльність Гонтаревої і Стеценка в рамках масштабного розслідування злочинів «Сім'ї» втікача Януковича

В рамках масштабної «справи Курченка» слідчі Генпрокуратури у четвер, 28 березня, оголосили підозру екс-главі Нацбанку Валерії Гонтаревій і співвласнику української інвесткомпанії ICU (управляє активами президента України Порошенка) Костянтину Стеценку в пособництві в заволодінні коштами «Аграрного фонду» на 2 мільярди гривень. Про це повідомляє УНІАН.

Як йдеться в документах, наявних у розпорядженні агентства, слідчі Генпрокуратури звернули увагу на протиправну діяльність Гонтаревої і Стеценка в рамках масштабного розслідування злочинів «Сім'ї» втікача президента Віктора Януковича. Прокуратура повідомляє, що у цій справі загальна вартість арештованого майна становить понад п'ять мільярдів гривень, а сума відшкодованих збитків становить понад 1,5 мільярда доларів США.

Слідчі Генпрокуратури підозрюють Гонтареву, яка до призначення главою центробанку країни була співвласницею компанії ICU, і Стеценка в скоєнні злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу «за фактом сприяння злочинній організації і пособництві у незаконному заволодінні чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2,069 млрд гривень».

Як з'ясували слідчі, ця схема була провернута в лютому 2014 року шляхом укладення комерційним «Брокбізнесбанком» липових угод купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд», та договорів прямого РЕПО з Національним банком.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура завершила розслідування проти Сергія Курченка. Підозри у відмиванні мільярдів «сім'ї» Януковича оголошені його співучасникам: екс-главі АП Ложкіну і колишній главі Нацбанку, чинному заступнику голови Адміністрації президента Філатову та іншим. В цілому підозри пред'явлені 98 особам, зокрема, 12 вищим посадовим особам міністерств і відомств, а також Нацбанку і шести керівників обласних держадміністрацій.

Після оприлюднення інформації в ЗМІ генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook підтвердив її, а також повідомив деталі оголошення підозр високопоставленим чиновникам країни в рамках справи Курченка.

Проте пізніше в ГПУ стало відбуватися щось дивне. Так, прес-секретарі Луценка раптово виступили адвокатами Гонтаревої і компанії з оточення Порошенка. Лариса Сарган, прес-секретар Генпрокурора Юрія Луценка, і спікер ГПУ Андрій Лисенко поширили офіційну заяву ГПУ про те, що оголошення підозр Ложкіну, Стеценко і Філатову було проведено з порушенням законодавства.

Вже після заяв прес-секретарів Луценка, в розпорядженні УНІАН з'явилися фотокопії підозр, пред'явлених ГПУ людям з найближчого оточення Петра Порошенка: Валерії Гонтаревій, заступнику голови АП Філатову і іншим. Джерело в ГПУ надало агентству фото документів, спрямованих Генеральною прокуратурою України підозрюваним.

Нагадаємо, очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву звільнили з посади глави НБУ 15 березня 2018 року.

Пізніше Гонтарєва розповіла, що з жовтня 2018 року живе у Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.