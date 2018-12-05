«Приватний» танець Коломойського. Олігарха виводять з-під арешту

Ігор Коломойський Фото: 112 Україна

Шанси на те, що «приватівські» гроші колись повернуться до України, поступово тануть

Високий суд Лондона виніс рішення щодо тяжби між Приватбанком та його колишніми акціонерами – Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбов. Обидві сторони трактують його по-різному. Так юристи екс-власників з компанії Fieldfisher розповсюдили рішення суду і заявили, що всесвітній арешт їхніх активів за позовом Приватбанку був визнаний Високим судом Лондона виданим помилково і повинен бути знятий. Приватбанк навмисно сфабрикував позов таким чином, щоб у банку з'явилася можливість залучити пана Коломойського і пана Боголюбова до розгляду, – зазначається в релізі. – Суддя Фанкурт встановив також, що дії Приватбанку були неприпустимими і представляли собою зловживання правами пана Коломойського і пана Боголюбова, згідно статті 6 Конвенції Лугано, про розгляд позовів за місцем реєстрації». Також юристи відзначають, що суд зобов'язав Приватбанк (а фактично державу) в повній мірі відшкодувати судові витрати відповідачів в розмірі 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи проміжний платіж в розмірі 4 мільйонів на протязі 28 днів.

Цікаво, що в той же день, ще до оприлюднення рішення суду, Приват, який є найприбутковішим банком України цього року, випустив свій прес-реліз, в якому відрапортував, що сума позову в Лондонському суді до його колишніх акціонерів зросла до близько 3 мільярдів доларів. А арешт активів цієї парочки, яка, за версією держави, своїми шахрайськими діями «спустошила» Приватбанк та ледь не довела до банкрутства, на суму 2,6 мільярда доларів лишається в силі.

На Пікассо та яхти

Позов до Коломойського та Боголюбова був поданий в грудні 2017 року на підставі аудиту агентства Kroll, яке виявило, що банку шахрайськими діями був нанесений збиток в близько 5,5 млрд дол. Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що за виведені кошти скуплялись яхти, картини Пікассо, заводи та нерухомість.

До англійського суду Приватбанк звернувся після того, як безуспішно намагався покарати колишніх власників банку в українських судах. Держава хоче стягнути з олігархів хоча б частину коштів, витрачених з бюджету на докапіталізацію та спасіння фінансової установи. Загальні збитки, нанесені державі, оцінюються майже в 2 млрд дол. Суд своїм вчорашнім рішенням знизив цю суму у чотири рази – до $515 млн.

Приводом для звернення до англійського суду стала наявність серед компаній, які використовувались для ймовірного виведення грошей, трьох юридичних осіб з британською юрисдикцією. Суд тоді взяв справу до розгляду, при цьому заморозивши активи екс-власників банку, і до цього часу пройшло кілька попередніх слухань. Під час них представники Привату намагались довести суду, що банк до його націоналізації укладав купу фіктивних договорів по поставках товарів та щедро роздавав кредити організаціям з усіма ознаками «пустишек». У Коломойського та Боголюбова – інша точка зору: вони заперечували виведення коштів та доводили, що банк перед націоналізацією перебував в чудовому стані і його у них забрали з політичних мотивів. В тому числі, через тиск таких інституцій як МВФ та ЄБРР. Проте в рішенні суду йдеться про те, що колишні власники таки визнали, що завдали банку збитків, проте на набагато меншу суму, ніж їм інкримінується, – лише на 248 млн дол.

Наприкінці листопада з’явилась інформація, що Високий суд Лондона, який вже взявся розглядати справу, раптово вирішив, що вона йому не підсудна. Але у банку наголошували, що навіть за такого розвитку подій заморожування активів лишається в силі, доки не буде розглянута апеляція щодо рішення про питання юрисдикції. І от у вівторок такий арешт, за версією однієї зі сторін, був скасований – окрім можливості розпоряджатись активами, з Коломойського та Боголюбова зняте обмеження в 20 тисяч фунтів на тиждень, які вони могли витрачати.

«В піддавки»?

Втім у Приватбанку – своє трактування судового рішення. Там стверджують, що суд визнав факти шахрайства з боку колишніх акціонерів банку і наголошують на визнанні ними нанесених збитків у сумі 248 млн дол. Також юристи банку не визнають зняття арешту активів до розгляду апеляції, на подачу якої є 21 день.

«Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку, – заявив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл. – Ми будемо продовжувати повернення цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні та віримо, що англійський суд, зрештою, здійснить правосуддя між сторонами».

Економічний аналітик з фонду Dragon Capital Сергій Фурса висловив певне розчарування з приводу отриманого рішення і оцінив шанси в апеляції як «50 на 50». Щоправда, досить популярною є версія, що насправді сторони в Лондоні грають «в піддавки».

«Думаю, провина за таке рішення повністю лежить на юристах Приватбанку, які, скоріше за все, не надали необхідних документів, – каже старший партнер компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець. – Це все нагадує спектакль, що розіграний для громадян України, – юристи та правоохоронні органи абсолютно пасивно намагаються стягнути збиток, нанесений Коломойським. Всі дії свідчать про те, що той домовився з владою. За два роки жодному члену правління Приватбанку щодо виведених мільярдів навіть підозри не пред'явлені».

Цікаво, що раніше Генпрокуратура стверджувала, що в розкраданні коштів Приватбанку замішана та сама компанія Kroll, яка проводила там аудит. І робила вона це не сама, а в змові з представниками Нацбанку. Проте тодішній голова Нацбанку Валерія Гонтарева зараз спокійно підбирає житло у Лондоні, а її «права рука» Катерина Рожкова досі працює в НБУ. Тож шанси на те, що «приватівські» гроші колись повернуться до України, поступово тануть.

Павло Вуєць, «Главком»