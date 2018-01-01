У райцентрі на Черкащині конфлікт із ромами: місцеві жителі зібрались на віче

Півтори сотні жителів Золотоноші зібралися вчора увечері на центральній площі через конфлікт, що розгорівся із представниками ромської громади

Учора, 9 січня, місцева жителька Аліна Трофіменко повідомила у соцмережах про побиття 7 січня її чоловіка та напад на працівників поліції з боку родини неформальних лідерів тутешніх ромів, пише видання Прочерк. За словами жінки, надмірні святкування їхніх сусідів по будинку тривають уже рік, проте свого апогею вони досягли на Святвечір, і



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фото: Прочерк

Півтори сотні жителів Золотоноші зібралися вчора увечері на центральній площі через конфлікт, що розгорівся із представниками ромської громади

Учора, 9 січня, місцева жителька Аліна Трофіменко повідомила у соцмережах про побиття 7 січня її чоловіка та напад на працівників поліції з боку родини неформальних лідерів тутешніх ромів, пише видання Прочерк.

За словами жінки, надмірні святкування їхніх сусідів по будинку тривають уже рік, проте свого апогею вони досягли на Святвечір, і продовжувались наступного дня. Звернувшись до поліції, родина зіткнулася з агресією ромів. Результат – струс мозку чоловіка і лікарняне ліжко.

Правоохоронці відкрили два провадження – за фактом порушення громадського спокою та завдання легких тілесних ушкоджень.Прокуратура ініціювала досудове розслідування щодо умисного заподіяння побоїв працівникам поліції. Серед фігурантів – відомий у місті лідер ромів Володимир Бамбула.

Паралельно у міській владі 9 січня вимагали від Золотоніського відділу поліції чітких скоординованих дій щодо розслідування ситуації. Також просили втрутитися в розслідування Головне управління в Черкаській області. Крім того, зобов’язали головного полісмена міста прозвітувати на черговій сесії міської ради з аналізом протиправних дій, які були скоєні за останній рік представниками ромської спільноти. Створили й комісію міськвиконкому. Вона разом з юристами та громадськістю проведе своє розслідування. Про результати обіцяють повідомити також не пізніше наступної сесії, яка відбудеться у січні.

Тим часом містяни, у яких накопичилось чимало питань щодо побутових відносин із ромами, у соціальних мережах оголосили про масовий збір на площі. Сюди для відкритого діалогу з’явились правоохоронці на чолі з керівником відділу поліції Олександром Охріменком, а також перший заступник міського голови Олег Масло і представники міської влади.

Історію давнього конфлікту розповіла золотонісцям сама авторка резонансного повідомлення. За її словами, життя в будинку стало проблемним, коли рік тому в другу половину домоволодіння заселились роми-переселенці. Після попередніх скарг на їхню галасливу поведінку отримали лише вибиті шибки. 7 січня, одразу після сутички, до двору вночі під’їхали декілька автівок, водії яких досить довгий час безперервно сигналили та галасували, аби провчити Аліну Трофіменко та її 5-місячну дитину. Через це та страх лишатись вдома, вона нині тимчасово винаймає інше помешкання.

За словами Олега Масла, в цій патовій ситуації є два конструктивних шляхи. До містян Масло звернувся з проханням відновити практиковане у 2014 році спільне патрулювання вулиць. Тоді, нагадаємо, близько півроку спокій на вулицях разом із правоохоронцями охороняла місцева Самооборона, півроку – працівники міськвиконкому.

Опісля віче група золотонісців, котра безрезультатно вимагала присутності лідерів ромів на зустрічі, попрямувала до будинку на вулиці Баха, котрий пов’язують із згаданою вище родиною ромів. Навколо порожнього домоволодіння зібралося близько півсотні учасників акції та два десятки автівок. Не перетворювати ситуацію в погром житла закликав всіх начальник поліції.