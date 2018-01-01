У РФ побачили «руку України» в нападі на авіабазу в Сирії

Російські військові заявили, що застосована під час нападу вибухівка могла бути виготовлена в Україні

У РФ заявили, що в недавньому нападі на російську авіабазу Хмеймім у Сирії з застосуванням безпілотників могла бути використана вибухівка виробництва України. Як заявив начальник управління розбудови і розвитку системи застосування БПЛА генерального штабу збройних сил Росії генерал-майор Олександр Новиков, попередні дослідження засвідчили



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Російська авіабаза Хмеймім у Сирії

Російські військові заявили, що застосована під час нападу вибухівка могла бути виготовлена в Україні

У РФ заявили, що в недавньому нападі на російську авіабазу Хмеймім у Сирії з застосуванням безпілотників могла бути використана вибухівка виробництва України.

Як заявив начальник управління розбудови і розвитку системи застосування БПЛА генерального штабу збройних сил Росії генерал-майор Олександр Новиков, попередні дослідження засвідчили використання вибухівки, яку не можна зробити доморобним чином і яку фабрично виробляють кілька країн.

При цьому він окремо наголосив, що таку вибухівку виробляє, зокрема, Шосткинський завод хімічних реактивів в Україні.

За його словами, нині здійснюють спеціальні дослідження, щоб встановити країну-виробника вибухівки.

Яка саме вибухівка була використана, російський генерал не назвав.

Підтверджень його словам наразі немає.

Раніше російські військові вже натякали на можливу причетність США до того нападу, який був здійснений 6 січня. Вони називали «не випадковим» те, що в час і в районі нападу неподалік у повітрі перебував американський безпілотник, і говорили, що координати для нападу мали бути отримані за допомогою космічної розвідки, дані якої здобути непросто. США відкинули тоді такі натяки.

Нагадаємо, 7 січня в Сирії була друга спроба атакувати російську авіабазу «Хмеймім». Атака була повітряною. Повідомляється, що російські військові збили кілька саморобних безпілотників, що атакували базу. За даними правозахисників, дрон запустили бойовики «ісламістської групи, що діє на північному сході провінції Латакія»

Джерело: Радіо Свобода