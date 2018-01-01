РФ спробує з’ясувати роль США в ударах на російські бази в Сирії

РФ занепокоїв прольот американського літака Р-8 Poseidon біля російських баз одночасно із атакою

Міністерство оборони РФ серйозно вивчає докази, які були отримані внаслідок атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на бази Хмеймім і Тартус в Сирії. Такий аналіз спрямований на те, щоб дати відповідь, чи якась третя сторона була задіяна в допомозі з організації і проведення атак на російські бази. Про це пише видання «Коммерсантъ».



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Російська база у Сирії

РФ занепокоїв прольот американського літака Р-8 Poseidon біля російських баз одночасно із атакою

Міністерство оборони РФ серйозно вивчає докази, які були отримані внаслідок атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на бази Хмеймім і Тартус в Сирії. Такий аналіз спрямований на те, щоб дати відповідь, чи якась третя сторона була задіяна в допомозі з організації і проведення атак на російські бази. Про це пише видання «Коммерсантъ».

Так, серед всього іншого вивчають технічні характеристики БПЛА, а також склад вибухових речовин, які використовувалися для створення саморобних вибухових пристроїв. Причиною цьому, як пише російське видання, є те, що сирійські повстанці отримували зброю зі складів країн Центральної і Східної Європи за американською програмою допомоги союзникам. Тим самим російські військові і розвідка намагаються з’ясувати джерело мінометних зарядів, які могли бути використані для атаки.

Таке розслідування відбувається на фоні обміну заявами між представниками оборонних відомств США і РФ.

Представника Пентагону Ренкіна-Гелоуея у факті атаки на бази РФ Хмеймім і Тартус вразило те, що використані технології можуть бути легко купленими на відкритому ринку. На цю заяву в Міноборони РФ відповіли тим, що для організації подібної атаки необхідна відповідна інженерна підготовка, а також наявність нових супутникових знімків бази. При цьому в російському оборонному відомстві натякнули, що паралельно із початком атаки на бази біля Сирії проводив обліт американський літак протичовнової боротьби Р-8 Poseidon. Представник Пентагону факт обльоту підтвердив, але відмовився розкривати його деталі.

Нагадаємо, 7 січня в Сирії була друга спроба атакувати російську авіабазу «Хмеймім». Атака була повітряною. Повідомляється, що російські військові збили кілька саморобних безпілотників, що атакували базу. За даними правозахисників, дрон запустили бойовики «ісламістської групи, що діє на північному сході провінції Латакія»