ЗМІ повідомили про нову атаку на базу російських військових у Сирії

Атака була повітряною, стверджують ЗМІ

Терористи в Сирії знову спробували атакувати російську авіабазу «Хмеймім». Про це з посиланням на просирійських активістів стверджує Telegram-канал Directorate 4. За його даними, атака була повітряною. Повідомляється, що російські військові збили кілька саморобних безпілотників, що атакували базу. «БПЛА кустарного виробництва



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Російський літак на базі «Хмеймім»

Атака була повітряною, стверджують ЗМІ

Терористи в Сирії знову спробували атакувати російську авіабазу «Хмеймім». Про це з посиланням на просирійських активістів стверджує Telegram-канал Directorate 4.

За його даними, атака була повітряною. Повідомляється, що російські військові збили кілька саморобних безпілотників, що атакували базу.

«БПЛА кустарного виробництва озброюються не менш кустарними мінами, але за рахунок масовості можуть завдати шкоди техніці, яка стоїть під відкритим небом», - заявила редакція каналу.

Російське міністерство оборони не коментує ці повідомлення.

4 січня міноборони Росії повідомило, що 31 грудня під час обстрілу бойовиками території російської бази в Сирії загинули двоє військовослужбовців. Відомство при цьому назвало фейком інформацію про знищення ісламістами семи літаків, включаючи два багатоцільові винищувачі Су-35С.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що пропагандистська заява президента Росії Володимира Путіна про перемогу в Сирії, з якої він почав свою четверту президентську виборчу кампанію, перетворилася на ганебний фарс.

Джерело: Росбалт