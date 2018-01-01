Стало відомо, хто здійснив напад на російську базу в Сирії

Сирійські правозахисники назвали винуватців нападу на базу «Хмеймім»

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR, базується в Лондоні) назвала винуватця нападу на російську авіабазу в Латакії. Атака, як повідомляють правозахисники, була відбита після того, як російські військові збили один з спрямованих на «Хмеймім» безпілотників. Дрон, за даними SOHR, запустили бойовики «ісламістської групи, що



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Російський літак на базі «Хмеймім»

Сирійські правозахисники назвали винуватців нападу на базу «Хмеймім»

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR, базується в Лондоні) назвала винуватця нападу на російську авіабазу в Латакії.

Атака, як повідомляють правозахисники, була відбита після того, як російські військові збили один з спрямованих на «Хмеймім» безпілотників.

Дрон, за даними SOHR, запустили бойовики «ісламістської групи, що діє на північному сході провінції Латакія». Підкреслюється, що це була друга атака на базу російської авіації за тиждень і що на початку грудня там побував президент РФ Володимир Путін.

Даних про людські втрати і матеріальні збитки внаслідок нападу активісти у своєму розпорядженні не мають.

Раніше сьогодні стало відомо, що в Сирії знову спробували атакувати російську авіабазу «Хмеймім». Атака була повітряною. Повідомляється, що російські військові збили кілька саморобних безпілотників, що атакували базу.

Джерело: Росбалт