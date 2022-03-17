Чому Путін веде перемовини навіть тоді, коли не хоче домовитись

«Русский меняла из Воронежа» переважно аналітикам не вірить. Він добре знає Путіна

Фінансова стабільність Росії зараз тримається виключно на шулєрських прийомах Кремля

Пару слів про те чому Путін веде перемовини навіть коли не хоче домовитись. Щоб ви розуміли що відбувається з рублем.

Глобальні ринки завжди живуть очікуваннями. Саме здатності правильно передбачати майбутні події робляться величезні гроші.

Зараз: якщо фінансові аналітикам здається що війна от-от закінчиться – тиск на російський рубль зменшується. Кремль це розуміє і робить все щоб аналітики робили «оптимістичні прогнози» щодо війни.

Саме тому за останні 3 дні рубль укріпився.

Але «русский меняла из Воронежа» переважно аналітикам не вірить. Він добре знає Путіна і на такі ігри не ведеться. Тому в обмінниках долара або немає або можна купити хіба що за всі гроші світу (під 200).

Фінансова стабільність Росії зараз тримається виключно на шулєрських прийомах Кремля. Довго це тривати не може.

Переможемо!

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