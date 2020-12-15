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    Події в Україні

    Побили і постригли: на Дніпропетровщині підлітки познущалися з однолітка

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    На Дніпропетровщині за фактом катування неповнолітнього поліція відкрила кримінальне провадження - Побили і постригли: на Дніпропетровщині підлітки познущалися з однолітка
    На Дніпропетровщині за фактом катування неповнолітнього поліція відкрила кримінальне провадження

    Хлопець пішов на день народження до знайомого, де з нього познущалися підлітки, запрошені у гості

    У Дніпропетровській області підлітки побили свого однолітка і постригли йому волосся. Знущання з хлопця вони зняли на відео і виклали у соцмережі.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

    14 грудня до поліції звернулася 43-річна жінка та повідомила про знущання з її 17-річного сина.

    Правоохоронці встановили, що 13 грудня постраждалий перебував у гостях у знайомого, де його побили інші підлітки та зрізали йому волосся. Відео знущань один із присутніх виклав у Інтернет. Були й просто свідки збиткувань, але ніхто не вступився за хлопця.

    «Поліція встановила всіх учасників події – це троє місцевих мешканців віком від 15 до 20 років. Також поліцейські встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом із потерпілим», –розповіли у поліції.

    За даним фактом за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

    Триває досудове розслідування. 

    Теги: діти бійка інтернет розслідування Дніпропетровщина поліція
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