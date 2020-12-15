Побили і постригли: на Дніпропетровщині підлітки познущалися з однолітка

Хлопець пішов на день народження до знайомого, де з нього познущалися підлітки, запрошені у гості

У Дніпропетровській області підлітки побили свого однолітка і постригли йому волосся. Знущання з хлопця вони зняли на відео і виклали у соцмережі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

14 грудня до поліції звернулася 43-річна жінка та повідомила про знущання з її 17-річного сина.

Правоохоронці встановили, що 13 грудня постраждалий перебував у гостях у знайомого, де його побили інші підлітки та зрізали йому волосся. Відео знущань один із присутніх виклав у Інтернет. Були й просто свідки збиткувань, але ніхто не вступився за хлопця.

«Поліція встановила всіх учасників події – це троє місцевих мешканців віком від 15 до 20 років. Також поліцейські встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом із потерпілим», –розповіли у поліції.

За даним фактом за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Триває досудове розслідування.