  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Рівному студент впав у кому після вживання алкоголю на Різдво

    Лікарі намагаються врятувати життя пацієнту
    16-річний студент Будівельно-технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) так відзначив  з алкоголем Різдво, що наразі лікується у реанімації Юнак випив невілдомий алкогольний напій і впав у кому, повідомлдяє «Рівне вечірнє». Потерпілого госпіталізували
    • Вчора, 23:23
    • Розсилка
    Юнак випив невілдомий алкогольний напій і&nbsp;впав у&nbsp;кому
    Юнак випив невілдомий алкогольний напій і впав у кому

    Лікарі намагаються врятувати життя пацієнту

    16-річний студент Будівельно-технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) так відзначив  з алкоголем Різдво, що наразі лікується у реанімації

    Юнак випив невілдомий алкогольний напій і впав у кому, повідомлдяє «Рівне вечірнє».

    Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення Костопільської райлікарні. Лікарі намагаються врятувати життя пацієнту.

    Що саме він випив і де придбав алкогольний напій - з'ясовуватиме поліція.

    До слова, в Одесі за годину з'їли 500-кілограмовий різдвяний калач.

    Читайте також
    алкоголь лікарня Рівне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ