У Рівному студент впав у кому після вживання алкоголю на Різдво

Лікарі намагаються врятувати життя пацієнту

16-річний студент Будівельно-технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) так відзначив з алкоголем Різдво, що наразі лікується у реанімації Юнак випив невілдомий алкогольний напій і впав у кому, повідомлдяє «Рівне вечірнє». Потерпілого госпіталізували



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Юнак випив невілдомий алкогольний напій і впав у кому

Лікарі намагаються врятувати життя пацієнту

16-річний студент Будівельно-технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) так відзначив з алкоголем Різдво, що наразі лікується у реанімації

Юнак випив невілдомий алкогольний напій і впав у кому, повідомлдяє «Рівне вечірнє».

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення Костопільської райлікарні. Лікарі намагаються врятувати життя пацієнту.

Що саме він випив і де придбав алкогольний напій - з'ясовуватиме поліція.

До слова, в Одесі за годину з'їли 500-кілограмовий різдвяний калач.