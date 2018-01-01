У Рівному студент впав у кому після вживання алкоголю на Різдво
- Вчора, 23:23
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Юнак випив невілдомий алкогольний напій і впав у кому
Лікарі намагаються врятувати життя пацієнту
16-річний студент Будівельно-технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) так відзначив з алкоголем Різдво, що наразі лікується у реанімації
Юнак випив невілдомий алкогольний напій і впав у кому, повідомлдяє «Рівне вечірнє».
Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення Костопільської райлікарні. Лікарі намагаються врятувати життя пацієнту.
Що саме він випив і де придбав алкогольний напій - з'ясовуватиме поліція.
До слова, в Одесі за годину з'їли 500-кілограмовий різдвяний калач.