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    У Рівному відкрили аптеку-музей з пігулками щастя

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    <span>Виготовляють та продають чудо-ліки&nbsp; у рівненській аптеці-музеї</span> - У Рівному відкрили аптеку-музей з пігулками щастя
    Виготовляють та продають чудо-ліки  у рівненській аптеці-музеї

    Тепер у Рівному можна купити пігулки від нудної роботи та для душевного спокою

    У Рівному можна придбати пігулки для щастя, повернення кохання і навіть від нудної роботи та стресу. Одна баночка таких чудо-ліків коштує 40 грн.

    Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації. 

    «У приміщенні однієї з найстаріших аптек Рівного запрацював музей. Аптека на вулиці Соборній, 187 діє там ще від початку XX століття. Для перших відвідувачів аптеки-музею у четвер, 5 березня, провели невеличку екскурсію та організували театральне дійство. Тут багато цікавих експонатів, серед яких пігулки для щастя, ліки від заздрощів. Є тут фігура першого директора аптеки, яку виготовили майстри рівненського лялькового театру», – йдеться у повідомленні.

    На переконання автора ідеї створення такої аптеки Володимира Синяка, який присвятив велику частину свого життя розвитку фармацевтичної галузі, музей беззаперечно стане однією з туристичних візитівок Рівненщини.

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    У Рівному відкрили аптеку-музей з пігулками щастя
    У Рівному відкрили аптеку-музей з пігулками щастя
    У Рівному відкрили аптеку-музей з пігулками щастя
    У Рівному відкрили аптеку-музей з пігулками щастя
    У Рівному відкрили аптеку-музей з пігулками щастя
    У Рівному відкрили аптеку-музей з пігулками щастя

    У закладі представлені старовинні меблі та своя аптечна лабораторія. Серед пам’яток – 100-літній касовий апарат, за допомогою якого колись не лише фіксували продаж препаратів, а й вели облік пацієнтів і відкривали кредити. Також тут є скриня і стілець фармацевта, колби, мензурки, ваги та ступки. А провізори музейної аптеки готові проводити майстер-класи.

    музей Рівне ліки медичні препарати лікарські препарати аптека
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