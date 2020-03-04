Ліки продаватимуть із 2D-маркуванням, аби захистити від підробок



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Міністр розповів, як будуть боротися з підробкою ліків

На упаковки з лікарськими препаратами буде наноситися спеціальний 2D-код, завдяки чому аптеки не зможуть відпускати підроблені ліки, а споживачі матимуть змогу перевіряти їхню справжність та дату виробництва за допомогою смартфону.

Пілот запустять для частини брендів і в кількох аптечних мережах протягом 1-2 місяців, написав у Facebook міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

«Одним із топпроєктів для мене є боротьба з підробленими ліками. На цю тему я забрів випадково, коли занурився в тему електронної акцизної марки й вивчав, в яких ще групах товарів можна використовувати схожий принцип. Взагалі ця тема шокує. Точний обсяг чорного ринку оцінити складно, але один експерт наводив мені як приклад популярний препарат проти раку. За його словами, близько 30% цих ліків продається підробленими. У найкращому випадку пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду. Як це часто буває, рішення проблеми лежить в області технологій. Причому, що характерно, вже готових технологій (пам'ятаєте, я писав про схему з Гонконгом і 369 млн грн?). Отже, як це має працювати», - зазначив він.

За словами Дубілета, на упаковку з ліками (починаючи, швидше за все, з рецептурних) буде наноситися спеціальний 2D-код. Цей код активується під час виробництва і деактивується під час продажу.

Для сканування цього коду аптекам доведеться купити недорогий сканувальний пристрій (коштує менш як 100 дол.) або скористатися безкоштовним додатком для смартфона.

За даними урядовця, завдяки цьому нововведенню аптеки не зможуть відпускати підроблені ліки (тобто ліки з підробленим або повторно використаним кодом). Водночас користувачі зможуть перевіряти справжність ліків, час їх виробництва та продажу за допомогою смартфону. Крім того, система не буде пропускати продаж прострочених ліків.

«Чому ми вирішили не повторювати ту ж систему, що для алкоголю – зі штрих-кодом? Тут дві причини. По-перше, як я писав раніше, є вже готовий софт, який вже розроблено згідно з європейськими регламентами. Нам треба його перевірити та перенести на державні сервери. По-друге, на відміну від інших торгових точок, аптек не так багато, і домовитися з ними про покупку додаткового пристрою буде нескладно в рамках ліцензії. Ми домовилися з МОЗ, МЕРТ і ключовими учасниками ринку (Асоціація та інші компанії), що запускаємо пілот для частини брендів і в кількох аптечних мережах протягом 1-2 місяців, а потім до кінця року масштабуємось на всю країну. Також маємо на увазі лікарні, де підробки трапляються також досить часто», - зауважив Дубілет.