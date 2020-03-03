В Україні запустили сайт з інформацією про коронавірус



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На новому сайті можна дізнатися, що таке коронавірус; скільки триває інкубаційний період захворювання, наскільки воно небезпечне; чи є ліки від цього захворювання тощо

На інтернет-ресурсі містяться відповіді на основні запитання про Covid-19 – захворювання, викликане новим коронавірусом, - Гончарук

Кабінет міністрів запустив інтернет-ресурс з актуальною інформацією про коронавірус. Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

«Уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією – https://covid19.com.ua/», - написав він.

Зазначається, що на цьому інтернет-ресурсі містяться відповіді на основні запитання про Covid-19 – захворювання, викликане новим коронавірусом.

«Інформацію поділено на розділи: «Ситуація в Україні», «Як передається недуга», «Як запобігти захворюванню», «Надійні джерела»», - розповів Гончарук.

На ресурсі, зокрема, розповідається про те, що таке коронавірус; скільки триває інкубаційний період захворювання, викликаного новим коронавірусом; наскільки воно небезпечне; чи є ліки від цього захворювання тощо.

За наявними даними, захворювання, викликане новим коронавірусом, не можна називати «смертельним», адже летальність становить 3,3%.

Крім того, на сайті подано інформацію про тест-систему для дослідження на Covid-19, групи ризику, наведено рекомендації, як захиститися від вірусних інфекцій.

До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.



Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

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