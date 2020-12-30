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    В аеропорту Ємену прогримів вибух під час прибуття туди нового уряду

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    Урядовці від вибуху не постраждали&nbsp; - В аеропорту Ємену прогримів вибух під час прибуття туди нового уряду
    Урядовці від вибуху не постраждали 

    Загинуло щонайменше 26 людей

    В аеропорту Ємена пролунав вибух під час прибуття туди нового уряду, щонайменше 26 людей загинули і ще 50 отримали поранення. Про це повідомив телеканал Al Hadath з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Ємену.

    Зазначається, що напад на міжнародний аеропорт Адена в Ємені стався незабаром після того, як в середу, 30 грудня, з Саудівської Аравії прибув літак з недавно сформованим урядом Ємену.

    «Жертвами вибуху в аеропорту стали у тому числі представники Червоного Хреста», — повідомляють журналісти.

    Раніше ЗМІ, такі як Daily Sabah і DW, повідомляли про те, що 16 осіб були вбиті і ще 60 поранені в результаті нападу на міжнародний аеропорт Адена.

    Наголошується, що джерело вибуху не було відразу ідентифіковане і на даний момент жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

    «Ніхто в урядовому літаку не постраждав, але офіційні особи на місці події заявили, що бачили тіла, що лежать на злітній смузі і в інших місцях аеропорту», ─ пише видання.

    Як повідомлялося, минулого тижня новий коаліційний уряд Ємену, що складається з представників півдня і півночі країни, прийняв присягу.

    Церемонія за участю президента Ємену Мансура Хаді відбулася в суботу, 26 грудня, в столиці сусідньої Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де Хаді знаходиться у вигнанні.

    Теги: вибух ЗМІ тероризм літак напад аеропорт Ємен уряд
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