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    У РНБО заявили про загрозу імітації підриву автобуса Білецького

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    Лідер партії &laquo;Національний корпус&raquo;, депутат Верховної Ради Андрій Білецький - У РНБО заявили про загрозу імітації підриву автобуса Білецького
    Лідер партії «Національний корпус», депутат Верховної Ради Андрій Білецький
    Фото: Главком

    Поки невідомо, де саме може статися провокація і хто є її організатором

    Невідомі можуть спробувати спровокувати хаос в Україні тим, що спробують підірвати автобус лідера політичної партії «Національний корпус», депутата Верховної Ради Андрія Білецького.

    Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в коментарі телеканалу Newsone.

    «Є перевірена інформація, що є спроби зробити провокації і підірвати або зробити імітацію підриву автобуса, на якому їздить Андрій Білецький. Це може спровокувати і продовжити розхитувати ситуацію в країні», - сказав Кривоніс.

    Згідно з його даними, існує інформація тільки про факт спроб підриву.

    «Головне зараз - не допустити провокацій в середині країни. Тому що вони можуть дати хід до загальних звинувачень і розхитування ситуації», - підсумував вона.

    Поки невідомо, де саме може статися дана провокація і хто є її організатором.

    Раніше у березні Білецький заявив, що за наказом президента Петра Порошенка заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко готує фізичне знищення лідерів «Національного корпусу» та «Національних дружин».

    Натомість в Службі безпеки України зауважили, що очікують оприлюднення «хоч якихось конкретних даних, на яких базуються ці надзвичайно серйозні звинувачення».

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