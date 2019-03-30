У РНБО заявили про загрозу імітації підриву автобуса Білецького



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер партії «Національний корпус», депутат Верховної Ради Андрій Білецький Фото: Главком

Поки невідомо, де саме може статися провокація і хто є її організатором

Невідомі можуть спробувати спровокувати хаос в Україні тим, що спробують підірвати автобус лідера політичної партії «Національний корпус», депутата Верховної Ради Андрія Білецького.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в коментарі телеканалу Newsone.

«Є перевірена інформація, що є спроби зробити провокації і підірвати або зробити імітацію підриву автобуса, на якому їздить Андрій Білецький. Це може спровокувати і продовжити розхитувати ситуацію в країні», - сказав Кривоніс.

Згідно з його даними, існує інформація тільки про факт спроб підриву.

«Головне зараз - не допустити провокацій в середині країни. Тому що вони можуть дати хід до загальних звинувачень і розхитування ситуації», - підсумував вона.

Поки невідомо, де саме може статися дана провокація і хто є її організатором.

Раніше у березні Білецький заявив, що за наказом президента Петра Порошенка заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко готує фізичне знищення лідерів «Національного корпусу» та «Національних дружин».

Натомість в Службі безпеки України зауважили, що очікують оприлюднення «хоч якихось конкретних даних, на яких базуються ці надзвичайно серйозні звинувачення».