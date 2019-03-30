У Німеччині арештували 10 підозрюваних у підготовці теракту



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Поліція розслідує можливі зв'язки затриманих із терористичним угрупуванням ІДІЛ

У Німеччині сили безпеки арештували 10 ймовірних ісламістів. Про це повідомляє телеканал n-tv.

«В ході антитерористичних операцій у Північному Рейні-Вестфалії і Баден-Вюртемберзі поліція арештувала десять ймовірних ісламістів, які, вірогідно, планували атаку», - йдеться в повідомленні.

Спецслужби підозрюють цих людей (один з них таджик, про національність інших не повідомляється) у підготовці серйозного злочину, що завдав би шкоди державі.

Втім, даних про конкретну мету ймовірних ісламістів немає.

Поліція розслідує можливі зв'язки затриманих із терористичним угрупуванням ІДІЛ.

Протягом доби, з ранку п'ятниці до ранку суботи, було проведено обшуки в Ессені, Дюссельдорфі, Вупперталі, Менхенгладбаху, Дуйсбурзі та Ульмі.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заявила, що російські спецслужби готували теракт у метро Харкова – потенційного «виконавця» затримано.