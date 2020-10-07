Біля Камчатки через забруднення океану загинули 95% живих організмів



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Дослідники взяли проби, проводили пошуки загиблих тварин і виконували занурення для обстеження бентосу

Від мису Наличева до острова Старічкова на глибинах від 10 до 15 метрів спостерігається масова загибель бентосу - вчені

В Авачинській затоці Камчатського краю Росії вчені виявили загибель 95% організмів, що живуть на морському дні (бентосу). Про це повідомив науковий співробітник Кроноцького державного біосферного заповідника й Тихоокеанського інституту географії Іван Усатов під час зустрічі з губернатором регіону Володимиром Солодовим 6 жовтня.

Зазначається, що дослідити акваторію затоки від мису Наличева до острова Старічкова вирушили дві групи вчених, в тому числі співробітники Камчатського філії Всеросійського науково-дослідного інституту рибного господарства й океанографії.

Дослідники взяли проби, проводили пошуки загиблих тварин і виконували занурення для обстеження бентосу. Усатов розповів, що стан морських ссавців і птахів – у нормі.

«Однак під час занурення ми виявили, що на глибинах від 10 до 15 метрів спостерігається масова загибель бентосу – 95% мертві. Збереглися окремі великі риби, креветки, краби, але в дуже невеликій кількості», – сказав науковець.

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