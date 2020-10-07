  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля Камчатки через забруднення океану загинули 95% живих організмів

    • Розсилка
    Дослідники взяли проби, проводили пошуки загиблих тварин і виконували занурення для обстеження бентосу - Біля Камчатки через забруднення океану загинули 95% живих організмів
    Дослідники взяли проби, проводили пошуки загиблих тварин і виконували занурення для обстеження бентосу

    Від мису Наличева до острова Старічкова на глибинах від 10 до 15 метрів спостерігається масова загибель бентосу - вчені

    В Авачинській затоці Камчатського краю Росії вчені виявили загибель 95% організмів, що живуть на морському дні (бентосу). Про це повідомив науковий співробітник Кроноцького державного біосферного заповідника й Тихоокеанського інституту географії Іван Усатов під час зустрічі з губернатором регіону Володимиром Солодовим 6 жовтня.

    Зазначається, що дослідити акваторію затоки від мису Наличева до острова Старічкова вирушили дві групи вчених, в тому числі співробітники Камчатського філії Всеросійського науково-дослідного інституту рибного господарства й океанографії.

    Дослідники взяли проби, проводили пошуки загиблих тварин і виконували занурення для обстеження бентосу. Усатов розповів, що стан морських ссавців і птахів – у нормі.

    «Однак під час занурення ми виявили, що на глибинах від 10 до 15 метрів спостерігається масова загибель бентосу – 95% мертві. Збереглися окремі великі риби, креветки, краби, але в дуже невеликій кількості», – сказав науковець.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Біля Камчатки через забруднення океану загинули 95% живих організмів
    Біля Камчатки через забруднення океану загинули 95% живих організмів
    Біля Камчатки через забруднення океану загинули 95% живих організмів

    У кінці вересня очевидці повідомили про зміну кольору води на Халактирському пляжі на Камчатці.

    Серфери скаржилися на подразнення і почервоніння очей, у соцмережах жителі публікували фотографії викинутих на берег морських тварин.

    Влада Камчатського краю розглядає три можливі причини забруднення води біля берегів півострова: це забруднення, пов’язане з діяльністю людини, природний вплив і сейсмічна активність.

    Губернатор Солодов 6 жовтня розповів, що фахівці знайшли пошкодження захисних споруд на Козельському полігоні отрутохімікатів.

    Як повідомлялося 3 жовтня, у Росії на Камчатці стався витік нафти. Екологи та місцеві жителі повідомляють про екологічну катастрофу. 

    Нагадаємо, дослідники вважають, що відновлення екосистеми Камчатки після забруднення може зайняти 10 років.

    Росія тварини влада море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies