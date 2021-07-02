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    Презентовано найдешевший броньовик у світі. Основні характеристики

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    Tata MBPV / Фото з відкритих джерел - Презентовано найдешевший броньовик у світі. Основні характеристики
    Tata MBPV / Фото з відкритих джерел

    Крихітний Tata MBPV має броньований кузов і здатен пересуватись у приміщеннях

    На виставці DEFEXPO India компанія Tata Motors представила транспортний засіб спецпризначення MBPV – «антитерористичний бойовий автомобіль для приміщень». Ціну броньовика не називають. Але його вже проголосили найдешевшим броньованим автомобілем в світі.

    Tata Motors MBPV (Micro Bullet-Proof Vehicle) – це бойова машина, призначена для вирішення конфліктів у приміщенні. Ця концепція є першою у своєму роді, і вона була розроблена для допомоги елітним силам Індії в місцях, де більші бойові машини не підходять.

    MBPV допомагатиме поліції та військовим у випадках, коли конфлікти відбуваються в обмеженому просторі – торгових центрах, залізничних станціях, аеропортах та подібних місцях. Цей броньований автомобіль має захисні кулестійкі панелі, компактні розміри та високе співвідношення потужності до ваги для спритності. Усі чотири колеса MBPV поворотні, що робить машину надзвичайно маневреною в обмежених просторах. MBPV може навіть підійматися сходами.

    Куленепробивний кузов MBPV має бійниці, через які можна вести вогонь, спостерігаючи за усім через броньовані вікна. MBPV живиться від електродвигуна, що дозволяє йому бути відносно нечутним.

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    Теги: військова техніка озброєння
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    Презентовано найдешевший броньовик у світі. Основні характеристики