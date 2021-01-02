  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії обвалився видобуток нафти

    • Розсилка
    У грудні видобуток склав 66,28 мільярда, що на 1,6% менше, ніж 2019 року - У Росії обвалився видобуток нафти
    У грудні видобуток склав 66,28 мільярда, що на 1,6% менше, ніж 2019 року

    Протягом 2020 року видобуток нафти і газу впав на 8,6% і 6,2% у порівнянні з попереднім роком

    У Росії минулого 2020 року видобуток нафти і газу впав на 8,6% і 6,2% відповідно. Такі дані нафодять росЗМІ з посиланням на інформацію Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу РФ.

    Зазначається, що обсяг видобутку газу склав 692,33 мільярда кубометрів.

    «У грудні видобуток склав 66,28 мільярда, що на 1,6% менше, ніж в аналогічний період попереднього року», ─ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що видобуток нафти і газового конденсату за підсумками 12 місяців становить 512 мільйонів тонн. Середньодобовий показник зафіксований на рівні 10,27 мільйона барелів. Падіння в грудні виявилося серйозніше, ніж в середньому за рік ─ 11%.

    ЗМІ інформують, що експорт нафти в далеке зарубіжжя в 2020 році скоротився на 11,8%. Його середньодобовий обсяг склав 4,39 мільйона барелів. За системою «Транснефти» було експортовано 195,37 мільйона тонн нафтової сировини, 175,62 мільйона з них ─ російські ресурси.

    Раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи бюджету Росії за три квартали впали на 36% в порівнянні з аналогічним попереднього року.

    Нагадаємо, нові родовища найти й газу відкрито у Саудівській Аравії.

    Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу Саудівська Аравія втратила $27 млрд, а останніх нафтових доходів країні не вистачає навіть для того, щоб виплатити зарплату держслужбовцям.

     Читайте також:

      Теги: нафта Росія ЗМІ газ експорт Путін
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies