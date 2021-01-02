У Росії обвалився видобуток нафти

У грудні видобуток склав 66,28 мільярда, що на 1,6% менше, ніж 2019 року

Протягом 2020 року видобуток нафти і газу впав на 8,6% і 6,2% у порівнянні з попереднім роком

У Росії минулого 2020 року видобуток нафти і газу впав на 8,6% і 6,2% відповідно. Такі дані нафодять росЗМІ з посиланням на інформацію Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу РФ.

Зазначається, що обсяг видобутку газу склав 692,33 мільярда кубометрів.

«У грудні видобуток склав 66,28 мільярда, що на 1,6% менше, ніж в аналогічний період попереднього року», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що видобуток нафти і газового конденсату за підсумками 12 місяців становить 512 мільйонів тонн. Середньодобовий показник зафіксований на рівні 10,27 мільйона барелів. Падіння в грудні виявилося серйозніше, ніж в середньому за рік ─ 11%.

ЗМІ інформують, що експорт нафти в далеке зарубіжжя в 2020 році скоротився на 11,8%. Його середньодобовий обсяг склав 4,39 мільйона барелів. За системою «Транснефти» було експортовано 195,37 мільйона тонн нафтової сировини, 175,62 мільйона з них ─ російські ресурси.

Раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи бюджету Росії за три квартали впали на 36% в порівнянні з аналогічним попереднього року.

Нагадаємо, нові родовища найти й газу відкрито у Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу Саудівська Аравія втратила $27 млрд, а останніх нафтових доходів країні не вистачає навіть для того, щоб виплатити зарплату держслужбовцям.