Нові родовища найти й газу відкрито у Саудівській Аравії

Компанія Saudi Aramco намагається оцінити вартість знайдених корисних копалин

Чотири нових родовища нафти і газу відкрито в різних районах Саудівської Аравії. За словами міністра енергетики країни Абдель Азіз бен Сальмана Аль Сауда, компанія Saudi Aramco, що виявила нові поклади нафти і газу, «працює над визначенням площі і розмірів виявлених родовищ і оцінкою кількості нафти, газу і конденсату в них», повідомляє агентство SPA.

«Нетрадиційна нафта була виявлена на родовищі Ер-Ріш на північний захід від Дахрана, – сказав міністр. – Там в свердловині №2 щодня витягується 4 452 барелів легкої арабської нафти і 3,2 млн куб. футів (90 614 куб. м) газу в день. З метою визначення масштабів родовища компанія пробурила свердловини №3 і №4».

Він додав, що первинний видобуток зі свердловини №3 на Ер-Ріші склав 2 745 барелів на день тієї ж якості нафти, а також 3 млн куб. футів (84 950 куб. м) газу в день. Видобуток легкої нафти з свердловини №4 на Ер-Ріше досяг 3 654 барелів на добу, при цьому обсяг газу склав 1,6 млн куб. футів (45 307 куб. м) на добу.

Крім того, розповів міністр, нетрадиційний газ був також виявлений у двох свердловинах на північний захід від родовища Гауар. У першій свердловині Ель-Мінаххаз витягується 18 млн куб. футів (близько 510 тис. куб. м) газу на добу поряд з 98 барелів конденсату. Видобуток газу з другої свердловини Ес-Сахба становить 32 млн куб. футів (906 тис. куб. м) на добу.

Поряд з цим, за словами міністра, нафта була виявлена в свердловині Ель-Аджрамія на північний захід від Рафха в північному прикордонному районі, де тестові випробування привели до видобутку 3 850 барелів нафти в добу.

«Відкриття в Ер-Ріш має особливе значення, оскільки воно довело можливість видобутку дуже легкої арабської нафти з гірської формації Тувайк (Джебель-Тувайк)», – зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу Саудівська Аравія втратила $27 млрд, а останніх нафтових доходів країні не вистачає навіть для того, щоб виплатити зарплату держслужбовцям.