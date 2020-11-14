Саудівська Аравія втратила $27 млрд через нафтову кризу

Останніх нафтових доходів країні не вистачає навіть для того, щоб виплатити зарплату держслужбовцям

Через нафтову кризу в 2020 році Саудівська Аравія втратила 100 мільярдів ріалів – більше 27 мільярдів доларів.

Про це заявив наслідний принц Королівства Мухаммед ібн Салман.

За його словами, доходи країни очікувалися на рівні 833 мільярдів ріалів, причому на нафту припало б 513 мільярдів. Таким чином, бюджет втратив 12%.

Останніх нафтових доходів (410 мільярдів реалів) країні не вистачає навіть для того, щоб виплатити зарплату держслужбовцям, на яку потрібно 504 мільярди. Через це, вказав ібн Салман, Королівство збільшило доходи, не пов'язані з видобутком нафти, до 360 мільярдів ріалів (96 мільярдів доларів).

Нещодавно котирування нафти різко впали на світових ринках після того, як кілька провідних європейських країн заявили про посилення обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося 26 жовтня, Росія зазнала чергової поразки на нафтовому ринку.