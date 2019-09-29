У Росії похвалили Зеленського за відповідність між словами і діями



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Марія Захарова Фото: ТАСС

В МЗС Росії заявили, що Зеленський хоче змінити ситуацію в Україні

У Москві похвалили президента України Володимира Зеленського за відповідність між його словами і діями.

Із твердженням про те, що в українській політиці за президентства Володимира Зеленського поки немає суперечностей між заявами і діями, як це було за Петра Порошенка, виступила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Поки я не бачу суперечностей, які я, наприклад, раніше спостерігала в українській політиці, між заявами і, можливо, якимись кулуарними переговорами і безпосередніми діями. От раніше це все було на суперечностях, приходили люди, які говорили про мир, а насправді вони робили все, щоб була війна. Тут є бажання змінити цю ситуацію», – сказала вона в ефірі програми «Велика гра» на російському державному телевізійному «Першому» телеканалі.

Ця програма через різницю в часі вже була в ефірі на Далекому сході Росії, цитує слова Захарової російське державне агентство «ТАСС» із Південно-Сахалінська. В Москві і в європейській частині Росії трансляція програми запланована на наступні години.

При Зеленском в украинской политике нет противоречий между заявлениями и делами, заявила Мария Захарова:https://t.co/KbD81q5QsD pic.twitter.com/EU7npWvD4f — ТАСС (@tass_agency) 29 вересня 2019 р.

За словами Захарової, як їх наводить агентство, з розмови президента США Дональда Трампа і Зеленського очевидно, що президент України – людина, «яка хоче зробити щось для своєї країни».

Нагадаємо, американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.