У Росії померла відома співачка Людмила Сенчина, яка народилась в Україні

Артистка померла в одній з лікарень міста, де перебувала під наглядом з грудня 2017 року

Народна артистка Росії Людмила Сенчина померла вранці в четвер в Петербурзі у віці 67 років, повідомив «Інтерфаксу» її продюсер Володимир Андрєєв. «Людмила Петрівна померла сьогодні вранці о 8:30 ранку в одній з лікарень міста. Вона хворіла півтора року, дуже тривала хвороба», - сказав Андрєєв. Артистка, відома ще за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людмила Сенчина померла у Росії

Артистка померла в одній з лікарень міста, де перебувала під наглядом з грудня 2017 року

Народна артистка Росії Людмила Сенчина померла вранці в четвер в Петербурзі у віці 67 років, повідомив «Інтерфаксу» її продюсер Володимир Андрєєв.

«Людмила Петрівна померла сьогодні вранці о 8:30 ранку в одній з лікарень міста. Вона хворіла півтора року, дуже тривала хвороба», - сказав Андрєєв.

Артистка, відома ще за радянських часів, Людмила Сенчина народилася 13 грудня 1950 року в Україні, у селі Кудрявці (тепер село Кудрявське), Братський район, Миколаївська область.

Після закінчення школи її сім'я переїхала в Ленінград, де вона поступила в музичне училище імені Римського-Корсакова при Ленінградській консерваторії.

Після закінчення вузу її запросили в Театр музичної комедії. Вона здобула популярність завдяки пісні «Попелюшка».

Візитною карткою співачки стали романс з телефільму «Дні Турбіних», «Цілу ніч соловей нам насвистував ...», «Полин», «Добра казка».