  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Росії померла відома співачка Людмила Сенчина, яка народилась в Україні

    Артистка померла в одній з лікарень міста, де перебувала під наглядом з грудня 2017 року
    Народна артистка Росії Людмила Сенчина померла вранці в четвер в Петербурзі у віці 67 років, повідомив «Інтерфаксу» її продюсер Володимир Андрєєв. «Людмила Петрівна померла сьогодні вранці о 8:30 ранку в одній з лікарень міста. Вона хворіла півтора року, дуже тривала хвороба», - сказав Андрєєв. Артистка, відома ще за
    • Сьогодні, 09:39
    • Розсилка
    Людмила Сенчина померла у Росії
    Людмила Сенчина померла у Росії

    Артистка померла в одній з лікарень міста, де перебувала під наглядом з грудня 2017 року

    Народна артистка Росії Людмила Сенчина померла вранці в четвер в Петербурзі у віці 67 років, повідомив «Інтерфаксу» її продюсер Володимир Андрєєв.

    «Людмила Петрівна померла сьогодні вранці о 8:30 ранку в одній з лікарень міста. Вона хворіла півтора року, дуже тривала хвороба», - сказав Андрєєв.

    Артистка, відома ще за радянських часів, Людмила Сенчина народилася 13 грудня 1950 року в Україні, у селі Кудрявці (тепер село Кудрявське), Братський район, Миколаївська область.

    Після закінчення школи її сім'я переїхала в Ленінград, де вона поступила в музичне училище імені Римського-Корсакова при Ленінградській консерваторії.

    Після закінчення вузу її запросили в Театр музичної комедії. Вона здобула популярність завдяки пісні «Попелюшка».

    Візитною карткою співачки стали романс з телефільму «Дні Турбіних», «Цілу ніч соловей нам насвистував ...», «Полин», «Добра казка».

    Читайте також
    Росія музика смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ