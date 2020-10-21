У Росії розбився бомбардувальник Су-34



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Пілоти катапультувалися і хх здоров’ю загрози нема

Літак розбився біля Хабаровська «під час проведення планового навчально-тренувального польоту»

Бомбардувальник Су-34 зазнав аварії в Хабаровському краї. Про це повідомили в пресслужбі Східного військового округу РФ, пишуть росЗМІ.

За даними округу, літак розбився «під час проведення планового навчально-тренувального польоту».

«Пілоти катапультувалися. Їх здоров’ю загрози немає. В даний час члени екіпажу евакуйовані на аеродром базування», — сказали в пресслужбі.

Зазначається, що літак впав в лісисто-рівнинній місцевості і оскільки політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.

«Для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено комісію Східного військового округу», — додали в пресслужбі військового округу.

До відома, літак Су-34 призначений для ураження як наземних, так і повітряних об’єктів супротивника вдень і вночі за будь-яких метеоумов. У літаку використовується кероване озброєння класу «повітря — земля» і «повітря — повітря». Дальність польоту Су-34 — до 4000 км, максимальна швидкість — до 1900 км/год, бойове навантаження — до 8 тонн.

Нагадаємо, восени минулого року два винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися в небі над Липецькою областю через помилки пілотів.