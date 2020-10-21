  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії розбився бомбардувальник Су-34

    • Розсилка
    Пілоти катапультувалися і хх здоров&rsquo;ю загрози нема - У Росії розбився бомбардувальник Су-34
    Пілоти катапультувалися і хх здоров’ю загрози нема

    Літак розбився біля Хабаровська «під час проведення планового навчально-тренувального польоту»

    Бомбардувальник Су-34 зазнав аварії в Хабаровському краї. Про це повідомили в пресслужбі Східного військового округу РФ, пишуть росЗМІ.

    За даними округу, літак розбився «під час проведення планового навчально-тренувального польоту».

    «Пілоти катапультувалися. Їх здоров’ю загрози немає. В даний час члени екіпажу евакуйовані на аеродром базування», — сказали в пресслужбі.

    Зазначається, що літак впав в лісисто-рівнинній місцевості і оскільки політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.

    «Для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено комісію Східного військового округу», — додали в пресслужбі військового округу.

    До відома, літак Су-34 призначений для ураження як наземних, так і повітряних об’єктів супротивника вдень і вночі за будь-яких метеоумов. У літаку використовується кероване озброєння класу «повітря — земля» і «повітря — повітря». Дальність польоту Су-34 — до 4000 км, максимальна швидкість — до 1900 км/год, бойове навантаження — до 8 тонн.

    Нагадаємо, восени минулого року два винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися в небі над Липецькою областю через помилки пілотів.

    Росія політ літак військова техніка озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies