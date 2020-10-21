Поліцейська держава у Росії була створена ще за часів Єльцина

Після Єльцина прийшов Путін з його терористичною диктатурою силовиків

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Полицейское государство было создано еще в 90-е

Всё было ясно уже при Ельцине. Из обращения группы правозащитников и бывших диссидентов, пытавшихся создать общественное движение в середине 90-х: «Все мы видим, что в стране закрепляется полицейско-олигархический режим. Не только общественное богатство распределено самым несправедливым образом, но права человека, политические свободы постоянно ущемляются. Свобода слова сегодня гораздо более ограничена, чем в 1990–1992 годах».

Я большую часть 90-х жил в Нижнем Новгороде, могу засведетельствать, и здесь был ментовский беспредел, пытки, изнасилования и избиения в РОВДах, тюрьме и, особенно, в РУОПе, глава которого, по кличке «Дядя Ваня» крышевал большую часть местного бизнеса и активно вмешивался в бизнес-конфликты. Игорь Каляпин рассказывал о своей истории пыточного следствия, я таких дел знаю множество.

Полицейское государство началось еще тогда при полном попустительстве «демократов» (нас, к стыду, это все мало волновало по сравнению с политическими интригами и разборками), чтобы окончательно утвердиться и дойти до террористической диктатуры «силовиков» при Путине.









Джерело: блог Ігора Ейдмана

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