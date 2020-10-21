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    Думки вголос

    Поліцейська держава у Росії була створена ще за часів Єльцина

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Поліцейська держава у Росії була створена ще за часів Єльцина

    Після Єльцина прийшов Путін з його терористичною диктатурою силовиків

    Мовою оригіналу

    Полицейское государство было создано еще в 90-е

    Всё было ясно уже при Ельцине. Из обращения группы правозащитников и бывших диссидентов, пытавшихся создать общественное движение в середине 90-х: «Все мы видим, что в стране закрепляется полицейско-олигархический режим. Не только общественное богатство распределено самым несправедливым образом, но права человека, политические свободы постоянно ущемляются. Свобода слова сегодня гораздо более ограничена, чем в 1990–1992 годах».

    Я большую часть 90-х жил в Нижнем Новгороде, могу засведетельствать, и здесь был ментовский беспредел, пытки, изнасилования и избиения в РОВДах, тюрьме и, особенно, в РУОПе, глава которого, по кличке «Дядя Ваня» крышевал большую часть местного бизнеса и активно вмешивался в бизнес-конфликты. Игорь Каляпин рассказывал о своей истории пыточного следствия, я таких дел знаю множество.

    Полицейское государство началось еще тогда при полном попустительстве «демократов» (нас, к стыду, это все мало волновало по сравнению с политическими интригами и разборками), чтобы окончательно утвердиться и дойти до террористической диктатуры «силовиков» при Путине.



    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Росія Путін путінський режим
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