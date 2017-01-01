У Росії розпочалося прощання з оперним співаком Хворостовським

Згідно із заповітом артиста, його прах повинен бути похований в Москві і Красноярську

У Москві розпочалося прощання із зіркою світової оперної сцени Дмитром Хворостовським. Провести улюбленого артиста в останню путь прийшли сотні шанувальників. Біля входу в Московську філармонію зібралася значна черга з людей з квітами, які хотіли б попрощатися зі Хворостовським. На будівлі філармонії висить великий банер з портретом



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Дмитро Хворостовський

Згідно із заповітом артиста, його прах повинен бути похований в Москві і Красноярську

У Москві розпочалося прощання із зіркою світової оперної сцени Дмитром Хворостовським. Провести улюбленого артиста в останню путь прийшли сотні шанувальників.

Біля входу в Московську філармонію зібралася значна черга з людей з квітами, які хотіли б попрощатися зі Хворостовським. На будівлі філармонії висить великий банер з портретом Хворостовського і словами «Назавжди з нами», звучать пісні у виконанні співака.

За прощанням піде процедура кремації. Згідно із заповітом артиста, його прах повинен бути похований в Москві і Красноярську. Одну капсулу з прахом поховають на Новодівичому кладовищі.

Нагадаємо, Хворостовський помер 22 листопада в Лондоні на 56-му році життя після тривалої хвороби. В кінці червня 2015 співак, який багато років жив в Лондоні, оголосив, що страждає від пухлини мозку.

Хворостовський народився в Красноярську і є почесним громадянином цього міста і Красноярського краю.

Світову популярність співакові принесла перемога в 1989 році на телевізійному конкурсі Бі-бі-сі «Співак світу» в британському місті Кардіффі, де він був удостоєний титулу «Кращий голос» і отримав головний приз. Після оперного дебюту на заході в Nice Opera в Ніцці в опері Петра Чайковського «Пікова Дама» Хворостовського стали запрошувати виступати на кращих світових оперних сценах і брати участь в визнаних оперних фестивалях.