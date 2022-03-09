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    У Росії чоловік підпалив військкомат, протестуючи проти війни з Україною

    У Росії чоловік підпалив військкомат - У Росії чоловік підпалив військкомат, протестуючи проти війни з Україною
    У Росії чоловік підпалив військкомат
    Фото: скрін з відео

    У Росії з’явилися люди, які готові радикально протестувати проти агресії РФ

    У місті Луховиці (Московська область) невідомий чоловік підпалив військкомат коктейлями Молотова, протестуючи проти війни в Україні і проти відправки російських солдатів на війну. Опозиціонер розфарбував ворота місцевого військкомату у кольори прапора України і залишив напис: «Я не піду вбивати братів!».

    «Метою було знищити архів із особистими справами призовників, він розташований у цій частині (будівлі). Це має стати на заваді мобілізації в окрузі. Сподіваюся, що не побачу своїх однокласників у полоні чи списках загиблих», – сказав чоловік.

    Як повідомлялося, у Росії дуже невелика кількість людей активно протестують проти агресії Росії проти України. Близько 70% громадян підтримують рішення Путіна піти війною на Україну.

    Добігла кінця тринадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
    Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

    Теги: протест
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    У Росії чоловік підпалив військкомат, протестуючи проти війни з Україною