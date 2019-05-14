У Росії суд у закритому режимі розглядає продовження арешту кримськотатарським активістам



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Спочатку до будівлі суду пропустили близько 50 кримчан, які приїхали підтримати вісьмох фігурантів справи. Однак пізніше попросили всіх вийти

Суддя Кіровського райсуду Ростова-на-Дону Ельміра Фадєєва за клопотанням сторони обвинувачення оголосила закритим засідання щодо продовження арешту фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Акіму Бекірову, Сейтвелі Сейтабдієву, Осману Арифмеметову і Сервету Газієву, затриманим під час масових обшуків у Криму 27 березня.

Про це Крим.Реалії повідомили активісти із залу суду.

Слідчий мотивував своє прохання тим, що можлива загроза безпеці учасників процесу і розкриття даних оперативно-розшукових заходів у справі. Захист одноголосно виступив проти.

«По суті справу не розглядатимуть, піднімуть тільки питання про продовження запобіжного заходу. Прошу суд відхилити клопотання слідчого і провести засідання у відкритому режимі з доступом преси та можливістю трансляції засідання в прямому ефірі», – висловив позицію захисту адвокат Якіма Бекірова Сеяр Панич.

Адвокат Сейтвелі Сейтабдієва Айдер Азаматов підкреслив, що слідчий не надав доказів своїх припущень, а законом передбачено вичерпний перелік обставин, що дозволяють закрити процес.

Спочатку до будівлі суду пропустили близько 50 кримчан, які приїхали підтримати вісьмох фігурантів справи. Однак пізніше попросили всіх вийти.

До залу також не допустили ні родичів, ні слухачів.

До цього 14 травня Шахтинський міськсуд Ростовської області також вирішив проводити в закритому режимі засідання щодо продовження запобіжного заходу чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»: Іззету Абдуллаєву, Тофіку Абдулгазієву, Яшару Муєдінову та Аліму Карімову.

Нагадаємо, напередодні Міський суд Таганрога Ростовській області РФ продовжив запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», затриманим у Криму 27 березня.

Як відомо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.