У Росії вчителька змусила дітей писати твір за еротичним оповіданням

Батьки обурилися тим, що учням задали роботу за твором письменника Тібора Фішера «Колекційна річ»

У Кемерово педагог задала семикласникам гімназії № 1 прочитати оповідання з еротичним змістом і написати по ньому твір. Про це повідомляють місцеві видання. Батьки обурилися тим, що учням задали роботу за твором письменника Тібора Фішера «Колекційна річ», в якому досить відверто описуються сцени інтимної близькості. Деякі батьки



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Батьки обурилися тим, що учням задали роботу за твором письменника Тібора Фішера «Колекційна річ»

У Кемерово педагог задала семикласникам гімназії № 1 прочитати оповідання з еротичним змістом і написати по ньому твір.

Про це повідомляють місцеві видання.

Батьки обурилися тим, що учням задали роботу за твором письменника Тібора Фішера «Колекційна річ», в якому досить відверто описуються сцени інтимної близькості.

Деякі батьки вирішили самі ознайомитися з «позакласним читанням». Дізнавшись, про що книга, кілька з них заборонили дітям це читати.

Батьки семикласників висловили своє обурення педагогу, на що вона відповіла, що всі школярі, які навчаються за підручником Рибченкової, вивчають Тібора Фішера.

Нагадаємо, 59-річну Світлану Колядова, вчительку географії c 37-річним педагогічним стажем, звільнили з московської школи за нібито показаний на уроці стриптиз – «аморальний проступок, несумісний з педагогічною діяльністю».