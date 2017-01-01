У Росії вчителька змусила дітей писати твір за еротичним оповіданням
- Сьогодні, 04:31
-
Розсилка
Батьки обурилися тим, що учням задали роботу за твором письменника Тібора Фішера «Колекційна річ»У Кемерово педагог задала семикласникам гімназії № 1 прочитати оповідання з еротичним змістом і написати по ньому твір.
Про це повідомляють місцеві видання.
Батьки обурилися тим, що учням задали роботу за твором письменника Тібора Фішера «Колекційна річ», в якому досить відверто описуються сцени інтимної близькості.
Деякі батьки вирішили самі ознайомитися з «позакласним читанням». Дізнавшись, про що книга, кілька з них заборонили дітям це читати.
Батьки семикласників висловили своє обурення педагогу, на що вона відповіла, що всі школярі, які навчаються за підручником Рибченкової, вивчають Тібора Фішера.
Нагадаємо, 59-річну Світлану Колядова, вчительку географії c 37-річним педагогічним стажем, звільнили з московської школи за нібито показаний на уроці стриптиз – «аморальний проступок, несумісний з педагогічною діяльністю».