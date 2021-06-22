В Москві затримали учасника проєкту Pussy Riot

Нібито через пляшку алкоголю. Але для цього знадобилася купа силовиків з двох різних підрозділів МВС Росії

В ніч з 21 на 22 червня 2021 року російська поліція затримала у Москві учасника проєкту Pussy Riot Олександра Софеєва та його друга, фотографа Дмитрія Воронцова, розповідає OpenMedia.

«Приїхав величезний автозак з купою поліції та Е-шників (співробітників Головного управління з протидії екстремізму МВС РФ або Центру «Е», що займаються переважно політичними переслідуваннями - ред.). Жодних документів пред'явлено не було», - сказав учасник Pussy Riot.

При цьому безпосередньою причиною затримання було названо «розпивання спиртного».

«Насправді його просто знайшли у наплічнику», - повідомив Софеєв порталу Znak.

Восени 2020 року у Москві затримали учасниць Pussy Riot за прапор ЛГБТ на адміністрації Путіна.

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