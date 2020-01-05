У Росії влаштували вогняне шоу на честь Гітлера
У Росії молодь вшанувала Гітлера
Фото: Фонтанка
Російські фанати Гітлера підкидали руки в характерному жесті, нацистські вигуки розбавляли піснямиУ Санкт-Петербурзі в Росії шанувальники Гітлера провели акцію, під час якої вийшли на вулицю з димовими шашками і нацистською ідеологією.
Про це повідомляє «Фонтанка».
більше десяти осіб окупували початок проспекту Бакуніна, витіснили з дороги автомобілістів і почали вогняне «шоу».
«Підривали димові шашки, запалювали фаєри, лякали перехожих і вигукували нацистські кричалки», – розповіли очевидці.
За їхніми словами, фанати підкидали руки в характерному жесті, нацистські вигуки розбавляли піснями.
Повідомляється, що інформацію про хуліганів у поліції отримали незадовго до півночі, але до приїзду наряду вони розбіглися.
Поліцейські вивчають камери спостереження, зокрема в найближчих барах.