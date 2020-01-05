У Росії влаштували вогняне шоу на честь Гітлера



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У Росії молодь вшанувала Гітлера Фото: Фонтанка

Російські фанати Гітлера підкидали руки в характерному жесті, нацистські вигуки розбавляли піснями

У Санкт-Петербурзі в Росії шанувальники Гітлера провели акцію, під час якої вийшли на вулицю з димовими шашками і нацистською ідеологією.

Про це повідомляє «Фонтанка».

більше десяти осіб окупували початок проспекту Бакуніна, витіснили з дороги автомобілістів і почали вогняне «шоу».

«Підривали димові шашки, запалювали фаєри, лякали перехожих і вигукували нацистські кричалки», – розповіли очевидці.

За їхніми словами, фанати підкидали руки в характерному жесті, нацистські вигуки розбавляли піснями.

Повідомляється, що інформацію про хуліганів у поліції отримали незадовго до півночі, але до приїзду наряду вони розбіглися.

Поліцейські вивчають камери спостереження, зокрема в найближчих барах.