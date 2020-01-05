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    У Росії влаштували вогняне шоу на честь Гітлера

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    У Росії молодь вшанувала Гітлера - У Росії влаштували вогняне шоу на честь Гітлера
    У Росії молодь вшанувала Гітлера
    Фото: Фонтанка

    Російські фанати Гітлера підкидали руки в характерному жесті, нацистські вигуки розбавляли піснями

    У Санкт-Петербурзі в Росії шанувальники Гітлера провели акцію, під час якої вийшли на вулицю з димовими шашками і нацистською ідеологією.

    Про це повідомляє «Фонтанка».

     більше десяти осіб окупували початок проспекту Бакуніна, витіснили з дороги автомобілістів і почали вогняне «шоу».

    «Підривали димові шашки, запалювали фаєри, лякали перехожих і вигукували нацистські кричалки», – розповіли очевидці.

    За їхніми словами, фанати підкидали руки в характерному жесті, нацистські вигуки розбавляли піснями.

    Повідомляється, що інформацію про хуліганів у поліції отримали незадовго до півночі, але до приїзду наряду вони розбіглися.

    Поліцейські вивчають камери спостереження, зокрема в найближчих барах.

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