У Росії засудили прессекретарку Навального

Кірі Ярмиш присудили 1,5 роки обмеження волі

Преображенський суд Москви визнав прессекретарку російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш винною у підбурюванні людей до порушення санітарно-епідеміологічних норм під час акції протесту у Москві 23 січня і присудив їй 1,5 року обмеження волі. Про це з посиланням на рішення суду пише «Інтерфакс».

Згідно з ухвалою, Ярмиш заборонено змінювати місце проживання без повідомлення, відвідувати масові заходи, виїжджати за межі Москви і Московської області. Вона також зобовʼязана раз на місяць відмічатися в кримінальній виконавчій інспекції.

Зазначимо, прокурор під час судових дебатів просив засудити Ярмиш до двох років позбавлення волі.

Адвокат прессекретарки Навального запевнила, що рішення суду будуть оскаржувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соратника російського опозиціонера Олексія Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій санітарній справі.

3 серпня інша фігурантка «санітарної справи» Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.

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