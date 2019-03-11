У Росії затримали кримських татар, які їхали на засідання у «справі Хізб ут-Тахрір»



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Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Всі четверо є активістами «Кримської солідарності», після перевірки документів їх відпустили

Співробітники ДПС на в'їзді в місто Ростов-на-Дону зупинили машину, в якій четверо кримських татар направлялися для участі в судовому засіданні у «справі Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook.

«О 00:20 годині ночі на в'їзді в м Ростов-на-Дону на посту ДПС співробітниками ДПС було зупинено машину, в якій четверо кримських татар направлялися для участі в судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у справі Хізб ут-Тахрір (сімферопольська група). Пізніше під'їхали співробітники поліції. Оглянули машину, перевірили і записали паспортні дані, вилучивши документи, зажадали пройти в райвідділ поліції. О 00:50 ночі машина попрямувала в поліцію, слідуючи за патрульною машиною ДПС», - йдеться в повідомленні.

У поліцію примусово проїхали Сейтаблаєв Алі, Меметов Ридван, Рустемов Емін, Кадиров Марлен.

За даними «Кримської солідарності», всіх затриманих відпустили після перевірки паспортних даних та звіривши їх з базою даних в поліції.

Всі четверо є активістами «Кримської солідарності».

Нагадаємо, 6 березня російське слідство ФСБ в окупованому Криму посилило звинувачення двом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Тимуру Ібрагімову і Мемету Белялову - організація діяльності терористичної групи. Про це розповів адвокат Едем Семедляєв. За його словами, їхні дії перекваліфікували з ч.2 (участь у діяльності терористичної групи) на ч.1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи).

Як відомо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва та Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група).