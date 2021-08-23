Відомий дипломат звинуватив Зеленського у брехні

Росію в ООН визнали окупантом ще у 2016 році

Під час виступу на саміті Кримської платформи президент України Володимир Зеленський знову «приписав» собі досягнення попередньої влади. Так, глава держави заявив, що у підсумковій декларації саміту Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом.

На це звернув увагу дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.

«Заява Зеленського про те, що у декларації Кримської платформи Росію було вперше на міжнародному рівні визнано державою-окупантом – відверта неправда! Це вже було чітко зафіксовано у резолюції Генераальної асамблеї ООН, ухваленій 19 грудня 2016 року на 71-й сесії Генасамблеї», – йдеться в дописі дипломата.

Заява Зеленського про те, що у декларації Кримської платформи Росію було вперше на міжн рівні визнано державою-окупантом - відверта НЕПРАВДА! Це вже було чітко зафіксовано у резолюції ГА ООН, ухваленій 19 грудня 2016 року на 71-й сесії Генасамблеї. https://t.co/cE9DUip6ab — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) August 23, 2021

Зазначимо, що 2016 року в Третьому комітеті (фокусується на тематиці прав людини) Генеральної Асамблеї ООН була ухвалена резолюція «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”, ініційована Україною.

Документ, який підтримали 73 держави проти голосували 23, ще 76 утримались. Саме тоді в офіційних документах ООН Росія визнається державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим та місто Севастополь тимчасово окупованою територією. Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність України та невизнання анексії українського півострова.

Ухвалена резолюція стала важливим дипломатичним та політико-правовим механізмом, за допомогою якого Україна забезпечує захист прав громадян України на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Проте чинний президент України Володимир Зеленський переконує, що лише у декларації Кримської платформи Москву вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом. Про це він заявив під час виступу на саміті Кримської платформи.

«Ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію Кримської платформи, вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією. Вперше на міжнародному рівні РФ визнано державою-окупантом», – заявив Зеленський.

Він також зауважив, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права Росія повинна негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для гуманітарних та правозахисних організацій.

Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.

Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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