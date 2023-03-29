«Бавовна» в окупованому Мелітополі: стало відомо, куди вдарили ЗСУ (відео)

У локомотивному депо в результаті вибухів сталися руйнування

Вранці прогриміло кілька потужних вибухів у Мелітополі

Українські сили вранці в середу завдали удару по цілях в окупованому Мелітополі.

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Повідомлялося про кілька потужних вибухів у Мелітополі.

Спочатку різні джерела стверджували, що вибухи сталися у районі аеродрому, але надійних підтверджень не було.

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Через деякий час російські агентства оголосили з посиланням на екстрені служби окупаційної влади Мелітополя, що удару було завдано о 5:30 по локомотивному депо.

«Є пошкодження та руйнування. Постраждалих немає», – повідомив представник російських окупантів.

Крім того, у результаті обстрілу пошкоджено об'єкти системи електропостачання, місто знеструмлено.

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Нагадаємо, 28 березня під Мелітополем прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, було підірвано підстанцію окупантів.

23 березня у Мелітополі також прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо про підрив автомобіля співробітника поліції окупантів місцевого Сергія Сковирка.

Відомо, що окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі. Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих. Також окупанти намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.