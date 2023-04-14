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Ігор Ейдман Соціолог

У Росії таємно готується чергова «могилізація»

glavcom.ua
«Минулого року деякі обдаровані росіяни ще мали ілюзію, що так звана СВО може бути легким способом заробити»
фото з відкритих джерел

Кремль готовий перетворити 400 тис. людей на вміст цинкових трун

Прийнятий позавчора поспіхом закон про електронні повістки дає російській владі можливість миттєво заблокувати двері аварійного ліфта, щоб ніхто не зміг вискочити з нього перед падінням. Розрахований він насамперед не на строковиків, а на наступну хвилю мобілізації. Завдання цього закону – перекрити майбутнім жертвам можливість втечі.

Схоже, що мобілізація вже таємно готується. Відразу після її початку мобілізованим будуть надіслані електронні повістки, після чого їм перекриють можливість виїхати за кордон. Обіцяні сім днів влада, звичайно, чекати не буде. Просто одночасно із повістками прикордонним службам надходитиме база даних мобілізованих, яким тепер заборонено виїжджати з країни.

кремль ще місяць тому поставив губернаторам завдання залучити до армії 400 тис. контрактників. У регіони спущено відповідні квоти. Мабуть, приблизно такий зараз у росармії дефіцит гарматного м’яса.

Немає жодних сумнівів, що ця авантюра провалиться. кремлівські склеротики вже забули, що приблизно те саме завдання ставили перед регіонами рівно рік тому. Губернатори тоді активно створювали «добровольчі батальйони». Однак все це, як завжди, закінчилося пшиком. У вересні владі довелося оголосити примусову мобілізацію.

Минулого року деякі обдаровані росіяни ще мали ілюзію, що так звана СВО може бути легким способом заробити. Зараз навіть найтупіші розуміють, що це вірна смерть чи інвалідність. Тоді у потенційних найманців ще могли бути якісь ілюзії, зараз вони не можуть не знати про долю своїх попередників, яких погнали на забій без нормальної підтримки та озброєння.

Якщо навіть тоді компанія із залучення контрактників загалом провалилася і владі довелося примусово мобілізувати військовозобов’язаних, з якого перепою вона буде успішною зараз, коли умови для неї різко погіршилися? Потрібні 400 тонн гарматного м’яса доведеться добирати у новій хвилі мобілізації.

Вона неминуча вже найближчим часом – недарма закон про електронні повістки приймали у такому дикому поспіху. На її терміни та масштаби може вплинути лише очікуваний український контрнаступ. Але в будь-якому випадку мишоловка скоро захлопнеться. Мінімум 400 тис. людей, які вважають себе дорослими та самостійними, спочатку перетворять на безправних рабів, потім на гарматне м’ясо і врешті-решт на вміст цинкових трун, а якщо пощастить вижити – на ментальних або (і) фізичних інвалідів. Це загрожує кожному військовозобов’язаному у Росії. Єдиний шанс врятуватися – втекти з аварійної країни, не чекаючи на блокування дверей.

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Теги: мобілізація росія контрнаступ

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