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Путін «спалив» штаб окупантів на вкраденій базі відпочинку Ахметова під Кримом (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін «спалив» штаб окупантів на вкраденій базі відпочинку Ахметова під Кримом (відео)
фото: скрін із відео

Штаб «Дніпро» розташований у вкраденій російськими загарбниками базі відпочинку «Бригантина» у селі Щасливцеве

Російський диктатор Володимир Путін у процесі свого візиту на тимчасово окуповані території України відвідав штаб окупаційних військ «Дніпро» у вкраденій базі відпочинку Ріната Ахметова «Бригантина» на Арабатській Стрілці (піщана коса на Херсонщині). Про це повідомляє інформаційне агентство «Центр журналістських розслідувань».

«Як видно з відео телеканалу міноборони РФ, штаб «Дніпро» розташований у вкраденій російськими загарбниками базі відпочинку «Бригантина» у селі Щасливцеве. Курортний заклад належить «Метінвест холдингу» Ріната Ахметова», – йдеться в повідомленні.

Путін «спалив» штаб окупантів на вкраденій базі відпочинку Ахметова під Кримом (відео) фото 1

Журналісти проаналізували відео з прильоту Путіна до України та запис, на якому видно штаб окупаційного угруповання «Дніпро». Це дозволило визначити його локацію. Зокрема, ЗМІ вивчили відео телеканалу міноборони РФ «Зірка». Відеорепортаж, змонтований непослідовно, розпочинається з прильоту Володимира Путіна. Вертолітний майданчик окупантів на Арабатській стрілці знаходиться у селі Стрілкове, на території пансіонату «Хвиля».

Путін «спалив» штаб окупантів на вкраденій базі відпочинку Ахметова під Кримом (відео) фото 2

«Журналісти, які не раз бували на території цього об’єкту, визначили, що це – база відпочинку «Бригантина», що знаходиться у селі Щасливцеве, по вулиці Набережна, 17. По ходу руху Путіна і воєначальників по території, на задньому плані відео видно недобудований корпус бази відпочинку у першій лінії від моря, водонапірну башту у формі тарілки (таких на Арабатці – чотири, одна з них на території «Бригантини»), будівля їдальні, і – головне – впізнавані завдяки численним фото ворота і сторожка на в’їзді до бази відпочинку», – зазначає інформагентство.

Крім того, на відео, яке зняли з борту вертольота, можна помітити блакитні дахи корпусів пансіонату «Азов» та його пляж, а також дитячий табір «Буревісник», а на віддаленому плані – три сірих будівлі корпусів бази відпочинку «Бригантини». Захоплена російськими окупантами база відпочинку «Буревісник», за даними Херсонської ОДА, належить ТОВ «Соціальні ініціативи Криворіжжя», засновником якого є ТОВ «Метінвест холдинг», а його бенефіціаром – Рінат Ахметов.

Раніше Кремль пояснив, чому Путіна не супроводжували Герасимов та Шойгу.

Нагадаємо, мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України. У мережі висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

Як повідомлялося, сьогодні вранці 18 квітня, в РФ видали заяву, що нібито, російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.

Теги: путін росія окупанти

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