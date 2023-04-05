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Лукашенко прибув на переговори до Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко прибув на переговори до Путіна
фото з відкритих джерел

6 квітня глава Білорусі візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави Білорусі та Росії

Сьогодні, 5 квітня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Диктатори планують обговорити напередодні засідання Вищої державної ради Союзної держави (ВДРСД) низку питань, зокрема «імпортозаміщення, поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей, міжнародну обстановку, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки».

6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні ВДРСД, де розглядатимуть процес виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм, а також обговорять розробку «Концепції безпеки Союзної держави».

Нагадаємо, під час минулої зустрічі Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін. На початку перемовин, вітаючи свого давнього сораника Олександра Лукашенка, Путін подякував, що той погодився приїхати до Москви. Натомість Лукашенко підлабузницьки відповів: «Ну як я міг не погодитись?».

Теги: Олександр Лукашенко путін президент росія

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